ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ Гомельщины устанавливает личность пьяного, который на четвереньках переползал проезжую часть

18.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
ГАИ Гомельщины устанавливает личность пьяного, который на четвереньках переползал проезжую часть

Курьезный инцидент произошел в микрорайоне «Гомсельмаша» в Гомеле на проспекте Космонавтов, достаточно оживленной городской транспортной магистрали. Пьяный мужчина с голым торсом на четвереньках переползал проезжую часть, при этом успевал помахать водителям автомобилей, мол, ребята, дайте доползти до другой стороны. 

Им ничего не оставалось, кроме как притормаживать, чтобы с экстремалом не случилось несчастье. Произошедшее зафиксировали видеорегистраторы транспортных средств, водители разместили видео в интернете. Гомельская Госавтоинспекция взяла инцидент на контроль и просит граждан помочь установить личность мужчины — нарушителя ПДД, позвонив по телефону в Гомеле 8 (0232) 68-44-44.

— После установления всех обстоятельств произошедшего и личности человека на четвереньках его действиям будет дана правовая оценка, — рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Источник: sb.by

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

 

Читайте ndsmi.by в "twitter"

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курьезный инцидент произошел в микрорайоне «Гомсельмаша» в Гомеле на проспекте Космонавтов, достаточно оживленной городской транспортной магистрали....
 
Новости дня
Новости разные
 
На ходу прыгнул в авто и заглушил двигатель: милиционер остановил машину с пьяным за рулем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика