ГАИ Гомельщины устанавливает личность пьяного, который на четвереньках переползал проезжую часть

Курьезный инцидент произошел в микрорайоне «Гомсельмаша» в Гомеле на проспекте Космонавтов, достаточно оживленной городской транспортной магистрали. Пьяный мужчина с голым торсом на четвереньках переползал проезжую часть, при этом успевал помахать водителям автомобилей, мол, ребята, дайте доползти до другой стороны.

Им ничего не оставалось, кроме как притормаживать, чтобы с экстремалом не случилось несчастье. Произошедшее зафиксировали видеорегистраторы транспортных средств, водители разместили видео в интернете. Гомельская Госавтоинспекция взяла инцидент на контроль и просит граждан помочь установить личность мужчины — нарушителя ПДД, позвонив по телефону в Гомеле 8 (0232) 68-44-44.



— После установления всех обстоятельств произошедшего и личности человека на четвереньках его действиям будет дана правовая оценка, — рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Источник: sb.by

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