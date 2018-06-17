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ГАИ Гомельщины устанавливает личность пьяного, который на четвереньках переползал проезжую часть
18.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Курьезный инцидент произошел в микрорайоне «Гомсельмаша» в Гомеле на проспекте Космонавтов, достаточно оживленной городской транспортной магистрали. Пьяный мужчина с голым торсом на четвереньках переползал проезжую часть, при этом успевал помахать водителям автомобилей, мол, ребята, дайте доползти до другой стороны.
Им ничего не оставалось, кроме как притормаживать, чтобы с экстремалом не случилось несчастье. Произошедшее зафиксировали видеорегистраторы транспортных средств, водители разместили видео в интернете. Гомельская Госавтоинспекция взяла инцидент на контроль и просит граждан помочь установить личность мужчины — нарушителя ПДД, позвонив по телефону в Гомеле 8 (0232) 68-44-44.
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Курьезный инцидент произошел в микрорайоне «Гомсельмаша» в Гомеле на проспекте Космонавтов, достаточно оживленной городской транспортной магистрали....
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