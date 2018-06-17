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Десятки человек пропали без вести при крушения лодки в Индонезии
Один человек погиб и ещё десятки считаются пропавшими без вести в результате крушения судна на озере Тоба в Индонезии.
Всего в лодке было 80 человек. Пятерым удалось спастись. Поиск остальных продолжается.
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Один человек погиб и ещё десятки считаются пропавшими без вести в результате крушения судна на озере Тоба в Индонезии.
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