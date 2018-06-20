Новые наушники Bose предназначены не для музыки

Компания Bose представила свой новый, самый миниатюрный в линейке продукт — наушники Sleepbuds. Они стоят 250 долларов и при этом не предназначены для прослушивания музыки или аудиокниг с вашего смартфона — это наушники для сна.



Фото: The Verge

Главная «фишка» Sleepbuds — это продвинутая система шумоподавления, заглушающая все звуки, кроме человеческой речи. Кроме того, наушники сконструированы таким образом, чтобы быть максимально комфортными и незаметными — даже, если вы предпочитаете спать на боку.



Фото: The Verge

Встроенного аккумулятора достаточно для 16 часов работы, кроме того, встроенный аккумулятор есть и у кейса для наушников — еще на 16 часов. Наушники управляются через специальное приложение, где можно, в том числе, выбрать подходящее для вашего сна звуковое сопровождение. Тут 10 предустановленных треков — ночные звуки природы, шум водопада и волн, дождь и другие подобные.



Фото: The Verge

Стоимость необычных наушников для сна — 250 долларов. Немало для гаджета для сна.

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