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Лукашенко заявил о необходимости устранения в торговле с Россией взаимных барьеров и изъятий

21.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равной конкурентной среды для дальнейшего развития торговых отношений с Россией. Об этом он заявил сегодня в Минске на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

«В 2017 году мы преодолели процесс снижения взаимного товарооборота и вышли на его рост. Сегодня весьма важно закрепить положительные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между нашими странами. В том числе за счет устранения взаимных барьеров, изъятий, а также создания равной конкурентной среды, — сказал глава государства. — В последнее время решение актуальных вопросов зачастую переводится из одного интеграционного формата в другой. Например, на площадку Евразийского экономического союза. Думаю, что нам не следует это впредь делать, потому что мы в нашем союзе в состоянии решать те вопросы, которые существуют. Если какие-то проблемы мешают нашим отношениям, я думаю, что нам их надо решать здесь и сейчас».

По словам Президента, для нахождения консенсуса незачем обсуждать отдельные вопросы со странами, которые в них не задействованы. Он обратил внимание на координирующую роль Постоянного комитета Союзного государства. «Ему надо обеспечить системное и регулярное сотрудничество профильных министерств и ведомств Беларуси и России», — сказал Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равной конкурентной среды для дальнейшего...
 
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