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В Армении закрыли уголовное дело на Пашиняна за организацию беспорядков

21.06.2018 19:04 — Разное | Интерфакс  
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Специальная следственная служба Армении приняла решение прекратить уголовное преследование и производство по уголовному делу против действующего премьера Армении Никола Пашиняна.

Как сообщили в пресс-службе ССС, по факту событий в Ереване с 13 по 22 апреля было возбуждено уголовное дело по ч.1 и 2 ст. 225 УК Армении (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

В рамках этого дела были задержаны депутаты Пашинян, Арарат Мирзоян (действующий вице-премьер), Сасун Микаелян. Уголовное преследование было инициировано также против Давида Санасаряна (действующий глава Контрольной службы Армении), Армения Григоряна (действующий секретарь Совбеза) и ряда других лиц.

"21 июня 2018 года следователем принято решение прекратить уголовное преследование и прекратить производство по уголовному делу в отношении данных лиц в связи с отсутствием состава преступления", - сказали в Специальной следственной службе.

 
 
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Специальная следственная служба Армении приняла решение прекратить уголовное преследование и производство по уголовному делу против действующего премьера...
 
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