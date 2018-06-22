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Алина Талай выиграла забег на 100 метров с барьерами на обновленном стадионе "Динамо"
Белорусская легкоатлетка Алина Талай в матчевой встрече атлетов Беларуси, Украины, стран Балтии и балканского региона на стадионе "Динамо" выиграла забег на 100 метров с барьерами. Спортсменка показала результат в 12,50 с. Второй финишировала Эльвира Герман (12,78).
Таким образом, Талай показала второй результат в карьере. Напомним, лучший она продемонстрировала на соревнованиях в Санкт-Пельтене. Тогда Талай, переписав рекорд Беларуси, пробежала дистанцию за 12,41.
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Белорусская легкоатлетка Алина Талай в матчевой встрече атлетов Беларуси, Украины, стран Балтии и балканского региона на стадионе "Динамо" выиграла забег на 100...
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