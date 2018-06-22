﻿ В Татарстане произошёл взрыв в пятиэтажке. Один человек погиб, трое – в реанимации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Татарстане произошёл взрыв в пятиэтажке. Один человек погиб, трое – в реанимации

23.06.2018 10:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. 22 июня около пяти часов вечера в Заинске произошёл хлопок газа в квартире на верхнем этаже пятиэтажки.  

Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан, взрывом повреждены соседние квартиры, открытое горение не наблюдалось. Двух пострадавших на вертолёте доставили в медучреждение Казани.  

По сведениям СУ СК РФ по Татарстану, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. В результате взрыва пострадали десять человек, один из которых скончался в больнице. Три человека находятся в реанимации, среди них 7-летняя девочка.  

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил взять на особый контроль сложившуюся ситуацию, выяснить причины взрыва, оценить размер нанесённого ущерба и оказать помощь пострадавшим. Отмечается, что родственникам погибшего из бюджета республики будет выделена сумма в размере миллиона рублей, пострадавшие также получат компенсацию, которая будет зависеть от тяжести причинённого здоровью вреда.  

Согласно данным СУ СК РФ по Татарстану, к одной из проживающих в доме супружеских пар приехали внучки. Одна девочка осталась играть на улице, а с другой родственники пошли домой. Когда люди открыли дверь в квартиру, они почувствовали запах газа, после чего произошёл хлопок.  

В ходе расследования стало известно, что в то же время на крыше дома рабочий проводил ремонтные работы по очистке вентиляции. Также очевидцы рассказали, что в одной из квартир устанавливались натяжные потолки.  

Проводится осмотр места происшествия, назначены судмедэкспертизы, выясняются все детали случившегося.  

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. 22 июня около пяти часов вечера в Заинске произошёл хлопок газа в квартире на верхнем этаже пятиэтажки.   Как сообщает ГУ МЧС России по Республике...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуский медицинский стартап победил на международном Emerging Europe Awards
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика