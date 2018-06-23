Договор пожизненной ренты: что теряем, а что находим?

Сегодня об этом корреспондент «ПВ» беседует с директором ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения г.Пинска» Ж.П.ГАКАЛО.



- Начать нужно с того, что 1



8 февраля вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2017 года №112 «Об оказании социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания». Так вот этим постановлением утверждено Положение о единых для всех регионов республики порядке и условиях оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов, — рассказывает Жанна Петровна. — А еще в 2011 году было принято постановление Совмина № 738 «О проведении эксперимента по внедрению новых форм социального обслуживания и предоставлению социальных услуг». Пилотным регионом для апробации этих новых форм в 2011-2015 годах был определен город Минск . Как показал эксперимент, пенсионеры неохотно отдают свои квартиры государству и решаются на заключение договоров ренты лишь в крайнем случае. Однако услуга имеет место быть.

- Давайте подробнее остановимся на сути рентных отношений.



- По договору ренты ее получатель передает принадлежащее ему жилье в собственность государства, то есть Пинского горисполкома. Плательщик ренты — местный исполнительный и распорядительный орган — обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением рентополучателя.



- Кто может быть получателем ренты?



- Человек, которому исполнилось 70 лет, или же состоящие между собой в браке граждане по достижении обоими супругами 70-летнего возраста при условии, что нет иных физических лиц, обязанных по закону их содержать.



- Каким образом будет осуществляться содержание в случае заключения договора ренты?



- Предусмотрены два варианта содержания.



Первый: получатель ренты остается в своей квартире, за ним на дому на безвозмездной основе ухаживает социальный работник - пять раз в неделю по будням, не более 2-х часов в день. Гарантированы оплата коммунальных услуг, проведение текущего ремонта жилья, замена сантехнического оборудования. Гражданин получает положенную ему пенсию, а также ежемесячную рентную выплату в размере от одной до трех базовых величин. В случае ухудшения состояния здоровья и нуждаемости в постоянном уходе получатель ренты может быть помещен в дом-интернат.



Второй вариант: проживание в отдельном помещении повышенной комфортности дома-интерната с круглосуточным медицинским наблюдением и обслуживанием, дополнительными бытовыми услугами. Гражданин получает пенсию в полном объеме и рентную выплату.



Кроме того, договором ренты предусматривается предоставление ритуальных услуг, в том числе по погребению, захоронению в местах, оговоренных получателем ренты.



Подчеркну, что право распоряжаться жильем государство получает только после смерти пожилого человека. В райисполкоме будет создана специальная межведомственная комиссия для рассмотрения вопросов оказания социальных услуг на основании договора пожизненного содержания с иждивением. В ее функции будет входить и контроль за прозрачностью и объективностью процедуры.



- Каким требованиям должно соответствовать жилое помещение, передаваемое плательщику ренты?



- Оно должно принадлежать на праве собственности лицу, с которым заключается договор пожизненного содержания с иждивением; находиться на территории Пинска; быть свободным от прав третьих лиц; в нем не могут быть зарегистрированы граждане, не являющиеся получателями ренты.



- Куда нужно обращаться людям, если они решат заключить договор ренты?



- Если гражданин желает заключить такой договор и при этом остаться проживать в своей квартире, он должен обратиться в наш центр с заявлением, срок рассмотрения которого не может превышать 60 дней. Решение принимается исходя из экономической целесообразности - учитываются стоимость жилого помещения и возможность его последующего использования в соответствии с законодательством.



Гражданин, желающий заключить договор пожизненного содержания с иждивением и проживать в интернате, должен обратиться с заявлением в управление по труду, занятости и социальной защите Пинского

горисполкома.



Следует отметить, что на дату обращения у получателя ренты не должно быть медицинских противопоказаний для оказания ему социальных услуг в нашем центре в форме обслуживания на дому и домах-интернатах для престарелых и инвалидов.



- А если после заключения договора ренты пожилой человек вдруг передумал отдавать квартиру или дом?



- Дорога назад есть. В любой момент можно изменить решение, даже расторгнуть договор, если стороны не выполняют его условия. Например, когда объем или качество услуг не соответствуют договорным. В таком случае есть возможность обратиться в суд. Более подробную информацию желающие могут получить в территориальном центре социального обслуживания населения города Пинска по телефонам: 65-67-13, 65-97-15.



Словом, государство предлагает новую форму услуг. Предлагает, но не навязывает — в любом случае выбор всегда остается за человеком.



Интервью взяла

Наталья КИРКОВЕЦ