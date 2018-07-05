«Лідскую газету» обвинили в разжигании национальной вражды





Лидские активисты Партии БНФ написали жалобы в райисполком и правоохранительные органы по поводу публикации в районной газете текста с оценками белорусского языка и его носителей.

«Язык» и «свядомыя»

Активисты Партии БНФ Валерий Минец и Сергей Пантус обратились с заявлениями в Лидский райисполком, прокуратуру района, Следственный комитет и Министерство информации Беларуси. В заявлении они утверждают, что лидская районная газета разжигает вражду между гражданами Беларуси, которые пользуются белорусским и русским языками.

Поводом для их заявления стала публикация в «Лидской газете» статьи Антона Бистрицкого под названием «Интерес в этом деле скорее личный» . Автор выражает сомнение, нужны ли в Беларуси национальный университет имени Нила Гилевича, который недавно был зарегистрирован друзьями Таварыства беларускай мовы.

Автор пишет: «Тема» языка «давно используется белорусской оппозиция» , а «общество отторгает оппозицию — следовательно, и все, чем она пользуется» .





Активисты Минец и Пантус в своем письме в правоохранительные органы обращают внимание, что «автор Быстрицкий насмешливо и оскорбительно высказывается о ТБМ и его председателя, государственный белорусский язык берется им в кавычки, а родители детей, который отдают своих детей в белорусскоязычные классы, в оскорбительным контексте называются «свядомымі» ».

«Я давно ничего подобного не читал в районной газете. Особенно впечатляет отношение ко всему белорусскому — оскорбление и злоба так и прет из этой статьи », — так Минец объяснял Свободе, почему он решил написать письмо в прокуратуру и другие государственные инстанции.

По его словам, этой статьей в государственной газете пытаются разжечь вражду между людьми, которые говорят на разных языках.





Текст Быстрицкого — перепечатка

Как выяснилось, этот текст автора Быстрицкого за две недели до публикации в «Лидской газете» был помещен на сайте stopopp.com , который зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Но в «Лидской газете» об этом якобы ничего не знают.

Заместитель главного редактора газеты Людмила Петрулевич сказала Свободе , что главного редактора Екатерины Серафинович , которая в курсе дела и ответственная за публикацию, на работе нет, она в отпуске до 19 июля.

«Материал проходил непосредственно через редактора. Вы же знаете, как и у вас, так и у нас руководитель в руках держит все вожжи. Быстрицкий — не наш штатный сотрудник, он периодически приносит свои материалы главному редактору «, — сказала Петрулевич.

На вопросы, знает ли редакция, что этот текст под другим заголовком на начале июня появился на российском ресурсе stopopp.com (в газете ссылки на него нет), или Антон Быстрицкий выдал его за новый оригинальный материал, или обсуждался статью на редколлегии, госпожа Петрулевич ответила, что не в курсе дел. Не знает она также, местный житель этот Антон Быстрицкий.

«Предметный разговор я с вами вести не могу, потому что он сотрудничает напрямую с Екатериной Серафинович, — ответила заместитель редактора. — Отдельные материалы мы обсуждаем, но это не обсуждали. Я честно вам скажу: я не знаю. А белорусский язык люблю не меньше вашего, все же мы родом из Беларуси ».

Быстрицкий — постоянный автор «Лидскай газеты»

В «Лидской газете» Антон Быстрицкий еженедельно ведет рубрику «Без ретуши» . Правда, его тексты не выставляются редакцией в интернет, их нельзя найти на сайте газеты.

За неделю до публикации материала «Интерес в этом деле скорее личный» Быстрицкий на страницах «Лидской газеты» рассказывал, чего на самом деле добились участники голодовки «Мать 328».

«Публикуя ложный контент, желтая пресса поощряет Экстремальный метод поведения человека — голодовка, а лучше всего» бессрочную «- тогда можно достучаться и до Высшего руководство страны. О том, что голодание может навредить вашему здоровью, никто не предупреждает. В конце концов, если вы умрет, «независимая пресса» будет просто счастлива — хватит «пищи» для разговоров, возможно, на целых три дня ».

В том же номере «Лидской газеты» Быстрицкий выступает как эксперт в области международных отношений, рассказывает об ошибках Болгарии, которая на протяжении 4 лет под влиянием Евросоюза отказывалась сотрудничать с Россией в проекте «Южный поток».

«Болгария долго мялась и молчала. Поэтому потеряла деньги, Поскольку только прямые доход бюджета Болгарии составили бы от транзит не менее 400 миллионов евро в год ».

А в материале «Дыма без огня не бывает» Быстрицкий рассказывает лидчанам, как «сообразительные парни» из профсоюза радиоэлектронной промышленности создали собственную денежную «пирамиду».

«В банковских учреждениям Литвы они открыли счета, куда поступали средства от Профсоюзов Швеции, Швейцарии, Дании, Словакии начиная с 2011 года. Федынич и Комлик снимали денежные средства, а третьи лица перевозили их в Беларусь. И это уже доказано Следствие ».

Знает Быстрицкий и сколько стоило для украинского налогоплательщика встреча президента Петра Порошенко с Дональдом Трампом в 2017 году. Пишет он и о украинские санкции, от которых пострадали два белорусских предприятия — «Мир пива» и Мозырский сьпиртагарэлачны завод.

Другие материалы Быстрицкого — также перепечатки

Но оказывается, что эти материалы также можно найти на различных интернет-ресурсах. Причем некоторые из них подписаны другими фамилиями.

Так, к примеру, материал, помещенный в «Лидской газете» под заголовком «Дыма без огня не бывает» , был опубликован ранее на сайте zametki.by под названием «финансово пирамида по-белорусски» . Автор там указан Артур Видный.

В райисполкоме ситуацию пока не комментируют

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лидского райисполкома Ирина Рабец комментировать публикацию в районной газете отказалась, посоветовала обратиться с официальным письменным запросом на имя председателя райисполкома.

«Никаких комментариев я вам давать не буду — сказала Свободе Ирина Рабец. — Я знаю, о котором статья идет речь. Только вчера мы разговаривали с местными активистами, они написали заявление. Будем разбираться ».

Попытки Свободы отыскать самого автора Антона Быстрицкого оказались напрасными. Свобода вернется к этой теме, если удастся связаться с редактором «Лидской газеты» и автором публикаций Быстрицким.