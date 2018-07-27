В Кричеве парень с бензопилой гулял по городу ради «лайков» в Instagram

Как стало известно, накануне жители Кричева были обеспокоены тем, что по улицам города гуляет парень с бензопилой в образе человека из фильмов ужаса и пугает прохожих. Затем фото и видео с прогулки он размещал в Интернете. Сотрудники УВД занялись проверкой данной информации.

Как сообщил официальный представитель УВД Дмитрий ИГНАТОВИЧ, в связи с распространением информации о неизвестном молодом человеке в маске с бензопилой в Кричеве по факту размещения в Интернете видео и фото проводится проверка. Их авторы установлены. Размещенная в Сети информация о том, что этот парень напугал девушку, пока не подтверждается, сейчас ведется ее поиск для выяснения всех обстоятельств.

Милиционеры установили личности трех 18-летних парней, жителей Кричева. Молодые люди зарегистрировали аккаунт в соцсети, назвав его по имени Джона Крамера, известного голливудского киногероя фильмов ужасов. По информации представителей УВД, идея сниматься в образе такого персонажа принадлежит одному из друзей. Он же приобрел в Интернете соответствующую маску. Именно в ней с заведенной бензопилой товарищи снимали свои ролики и фото. Один играл главную роль, второй снимал все на мобильный телефон и развозил компанию на автомобиле, третий помогал в съемках.

После того как их «творчеством» заинтересовалась милиция, молодые люди во всем признались и уверяют, что снимали видео в безлюдных местах в позднее время. Все делали ради популярности в Сети. По результатам проверки их действиям будет дана правовая оценка.