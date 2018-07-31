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Пятый бизнес-форум Лiпень.PRO собрал более 300 участников

01.08.2018 19:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Пятый бизнес-форум Лiпень.PRO собрал более 300 участников
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Участники на протяжении 2,5 дней получали знания как от спикеров, так и друг от друга. Формат палаточного лагеря и неформальное общение способствовали этому.

Лiпень.PRO собрал более 300 участников из числа начинающих предпринимателей и менеджеров. Самые предприимчивые и амбициозные приехали на форум со всех уголков Беларуси и ближнего зарубежья.

Пятый бизнес-форум Лiпень.PRO собрал более 300 участников Бизнес-форум Лiпень.PRO пройдет в формате палаточного лагеря

Более 20 спикеров поделились своими знаниями с участниками форума. Спикерами форума выступили известные белорусские бизнесмены, бизнес-тренеры и менеджеры: Алексей Минкевич (школа управления проектами, VP R&D Juno), Сергей Вайнилович (основатель и генеральный директор Онлайн-гипермаркета 21vek.by), Мария Гвардейцева (директор коммуникационного агентства PRCI.Storytellers), Дмитрий Михальчук (инвестор, предприниматель, сооснователь проекта Teslasuit), Дмитрий Гурский (сооснователь Flo, партнер фонда Haxus), Вадим Нарейко (ментор года 2015, Partner @ Encata), Юрий Беспалов (CONCEPTUAL SOLUTION & TROUBLESHOOTING, Ceo), Екатерина Покало (бизнес-консультант, предприниматель, исполнительный директор Высоцкий Консалтинг Минск), Ольга Леонтьева («Белфранчайзинг»), Сергей Леонтьев (франчайзи «Кофе Саунд», «KILLFISH»), Андрей Колесов (франчайзёр "Premium Hookah Club"), Денис Фандеев ( генеральный директор ООО «Тевис-Бел»), Денис Курьян (владелец сети быстрого питания «МАМА ДОМА», продакшн-студии Promofilm, телеведущий), Эрвинс Ванагс (Тои-Тои Роcсия, Тои-Тои Беларусь), Наталья Чавко (совладелец доставки полезной еды «Счастье есть», совладелец он-лайн клуба по изменению пищевых привычек GoSuper.by), Юрий Зиссер (TUT.BY, hoster.by, SocialWeekend), Ирина Скибенко (руководитель стоматологической компании «УмкаБелМед»), Александр Паньков (учредитель и директор консалтинговой группы «Здесь и Сейчас», соавтор книги «Лабиринты Стратегии. 8K»), Игорь Жукевич (со-основатель и CEO Brand-Made.by), Лида Матвеева (IT-предприниматель, группа компаний Dektry), Андрей Бибиков (Учредитель тренинговой платформы «Первый Подьезд» и лаборатории ключевых навыков «SkillLab"), Инга Медведева (Соучредитель бизнес-агентства Escala, эксперт по выстраиванию отделов продаж и систем бизнеса).

Пятый бизнес-форум Лiпень.PRO собрал более 300 участников
 

Приглашенные спикеры охотно делились накопленным опытом, открыто рассказывали о возникающих трудностях, успехе и промахах, с которыми приходится сталкиваться при создании собственных компаний.

Помимо образовательной программы, на форуме была организована спортивно-развлекательная часть и розыгрыш призов от партнеров. На Лiпень.PRO были проведены различные мастер-классы и активности: утренняя бодрящая зарядка, спортивные мастер-классы: крав-мага, растяжка с элементами йоги, турнир по волейболу, жонглирование; квесты и деловые игры; творческие активности: быстрые портреты, мастер-класс по лепке из холодного фарфора; мастер-класс по астрономии; консультация  финансового астролога; занятие по медитации; выступление кавер-бенда и дискотека под открытым небом.

Пятый бизнес-форум Лiпень.PRO собрал более 300 участников
 

Лiпень.PRO - это бизнес-форум без формализма. Участники открыто общались, задавали спикерам как профессиональные вопросы, так и вопросы личного характера, что позволило молодым предпринимателем ближе познакомиться с выступающими, понять  составляющие успеха, узнать о возможных ошибках и неудачах.

Вечерние активности способствовали сближению участников и установлению личных и деловых контактов. Лiпень.PRO - это сочетание бизнеса, образования и полезного отдыха.

Бизнес-форум «Лiпень.PRO» был организован общественным объединение «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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С 27 по 29 июля на берегу Вилейского водохранилища прошел пятый летний бизнес-форум Ліпень.PRO. Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
 
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