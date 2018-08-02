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В Хотимском районе прошел рейд по соблюдению правил пожарной безопасности

03.08.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Бывает, что в поле во время уборки урожая вспыхивает и сгорает дотла сельскохозяйственная техника. Виноваты чаще всего аграрии, потому что не соблюдают правила пожарной безопасности. Чтобы таких ЧП не происходило, спасатели во время уборочной кампании в хозяйствах проверяют, как соблюдаются правила противопожарной безопасности, работают ли комбайнеры под прикрытием бочки с водой или надеются на удачу. В одном из таких рейдов поучаствовал наш корреспондент «ШК».

— В поле сейчас жарко во всех смыслах: сверху палит солнце, на земле – снуют комбайны, тракторы и машины. Тем горячее и опаснее на этих золотистых нивах: техника – сосредоточение горючих материалов, которые могут стать источником пожара, — рассказывает Вадим Петроченко, инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС, мой коллега по рейду. — Работники сельских хозяйств должны знать, во-первых, как этого не допустить, во-вторых, как действовать в такой ситуации, а в-третьих, их техника должна быть укомплектована набором средств пожаротушения. На борту комбайна в зависимости от его характеристик должны быть не менее двух порошковых огнетушителей с массой огнетушащего вещества 8 кг каждый, противопожарное полотнище размером 1,5 на 1,5 метра, ящик с песком объемом 0,5 м3, две штыковые лопаты, пара швабр для очистки механизмов от остатков соломы. Ящик с песком можно заменить двумя дополнительными огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг каждый.
Результат рейда выявил следующие моменты: зерноуборочные комбайны укомплектованы минимальным набором средств пожаротушения, автомобили, задействованные на отвозке зерна, укомплектованы огнетушителями.
Отдельное недоумение вызвало отсутствие бочки с водой на поле ОАО «Хотимский Технокомплекс». Вернее трактор с бочкой имел место быть, но условий для подачи этой воды не было создано, т.е. рабочим насосом эта самая емкость не оснащена и качественная подача воды к месту возгорания тем самым полностью исключена. Руководство организации обещало исправить ситуацию, что мы и проверим в следующем рейде.
P.S. К слову, просроченных и неисправных огнетушителей выявлено не было.

Дмитрий ДМИТРИЕВ.
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Бывает, что в поле во время уборки урожая вспыхивает и сгорает дотла сельскохозяйственная техника. Виноваты чаще всего аграрии, потому что не соблюдают правила...
 
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