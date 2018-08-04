​Нескольких организаторов покушения на Николаса Мадуро задержали в Венесуэле

Несколько организаторов покушения на президента Венесуэлы задержаны. Об этом заявилсам Николас Мадуро.

Всё произошло в Каракасе на военном параде в честь годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Лидер Венесуэлы выступал с обращением к народу. Внезапно раздался взрыв .

Охрана эвакуировала людей. Президент не пострадал, но ранены семь гвардейцев. Позже власти сообщили: взрывчатое вещество на место парада доставили дроны. Снайперы сбили их. Николас Мадуро обратился к нации, идёт расследование. Ответственность за покушение на главу государства взяла на себя малоизвестная группировка «Фланелевые солдаты».