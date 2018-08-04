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Нескольких организаторов покушения на Николаса Мадуро задержали в Венесуэле
Несколько организаторов покушения на президента Венесуэлы задержаны. Об этом заявилсам Николас Мадуро.
Всё произошло в Каракасе на военном параде в честь годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Лидер Венесуэлы выступал с обращением к народу. Внезапно
Охрана эвакуировала людей. Президент не пострадал, но ранены семь гвардейцев. Позже власти сообщили: взрывчатое вещество на место парада доставили дроны. Снайперы сбили их. Николас Мадуро обратился к нации, идёт расследование. Ответственность за покушение на главу государства взяла на себя малоизвестная группировка «Фланелевые солдаты».
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Лидер Венесуэлы выступал с обращением к народу. Внезапно раздался взрыв.
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