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Екатерина Галкина выиграла серебро ЧМ в упражнениях с булавой

13.09.2018 23:15 — Разное | Tut.by  
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Лидер сборной Беларуси по художественной гимнастике Екатерина Галкина выиграла серебряную медаль на чемпионате мира в Софии.


Фото: Belarus Gymnastics-Association

Галкина отметилась в упражнениях с булавой, получив от судей 18,900 балла, что лишь на 0,100 меньше, чем у обладательницы золотой медали — Дины Авериной из России. Бронза досталась ее сестре Арине Авериной.

Отметим и высокое пятое место еще одной белоруски Анастасии Салос.

В ближайшие дни на чемпионате мира будут разыграны медали в многоборье и групповых соревнованиях.

 
 
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Лидер сборной Беларуси по художественной гимнастике Екатерина Галкина выиграла серебряную медаль на чемпионате мира в Софии.
 
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