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Екатерина Галкина выиграла серебро ЧМ в упражнениях с булавой
Лидер сборной Беларуси по художественной гимнастике Екатерина Галкина выиграла серебряную медаль на чемпионате мира в Софии.
Галкина отметилась в упражнениях с булавой, получив от судей 18,900 балла, что лишь на 0,100 меньше, чем у обладательницы золотой медали — Дины Авериной из России. Бронза досталась ее сестре Арине Авериной.
Отметим и высокое пятое место еще одной белоруски Анастасии Салос.
В ближайшие дни на чемпионате мира будут разыграны медали в многоборье и групповых соревнованиях.
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Лидер сборной Беларуси по художественной гимнастике Екатерина Галкина выиграла серебряную медаль на чемпионате мира в Софии.
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