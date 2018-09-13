Екатерина Галкина выиграла серебро ЧМ в упражнениях с булавой

Лидер сборной Беларуси по художественной гимнастике Екатерина Галкина выиграла серебряную медаль на чемпионате мира в Софии.



Фото: Belarus Gymnastics-Association

Галкина отметилась в упражнениях с булавой, получив от судей 18,900 балла, что лишь на 0,100 меньше, чем у обладательницы золотой медали — Дины Авериной из России. Бронза досталась ее сестре Арине Авериной.

Отметим и высокое пятое место еще одной белоруски Анастасии Салос.

В ближайшие дни на чемпионате мира будут разыграны медали в многоборье и групповых соревнованиях.