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Как защитить свою личную жизнь в эпоху технологий

14.09.2018 08:45 — Разное | UDF  
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Простые советы эксперта, как минимизировать риски злоупотребления вашими данными.

С 1 декабря в Беларуси, скорее всего, начнут идентифицировать комментаторов в интернете. Чтобы получить право высказать свое мнение, придется предоставить свои имя, фамилию, дату и место рождения, адрес электронной почты и номер телефона.

Когда в стране нет закона о защите персональных данных, как нет и четких правил, кто когда и как может собирать и использовать личную информацию граждан, встает вопрос о надежности передачи личной информации третьим лицам и компаниям.

— В Беларуси не надо придумывать теории заговора. Стоит просто посмотреть телевидение, где могут выложить частные разговоры, которые записывались неизвестно когда и как. В государственных СМИ могут быть напечатаны материалы дела, в том числе с личной перепиской или информацией и данными оперативно-розыскных мероприятий, − рассказывает эксперт лаборатории цифровых свобод Human Constanta Алексей Козлюк.

Каждый из нас повсюду оставляет информацию о себе – имя и фамилию, номер телефона и адрес электронной почты, местонахождения и другие личные сведения. Без нашего ведома «умные» технологии собирают кучу данных, на которые мы даем согласие лишь потому, что пользуемся ими.

В большинстве стран десятилетиями вводятся и работают строгие правила обработки личной информации. Ни государственные органы, ни бизнес не могут по своему желанию их обрабатывать и использовать. Тем временем в Беларуси разрабатывается программа о развитии системы обеспечения безопасности, которая предусматривает создание единой сети и центра, куда бы передавались данных со всех камер видеонаблюдения в стране.

«Умные» устройства, офисы и целые города – это огромное количество сенсоров, развитие интернета вещей, когда связанные друг с другом в сеть устройства обрабатывают и передают друг другу данные без участия человека, терабайты информации о перемещениях людей, их привычках, предпочтениях. Встает вопрос о приватности в публичных местах и о том, как она защищается.

— Есть огромная разница между тем, что какой-то прохожий видит вас, когда вы выходите из дома, переходите улицу и идете на работу, и тем, когда камера снимает это в течение десяти лет, и все это время хранит сведения о том, как и в какое время вы переходили улицу. Вопрос, готовы ли мы поменять свободу на безопасность? – подчеркивает Алексей Козлюк.

Как защитить свою личную жизнь в эпоху технологий


Угроза приватности со стороны умных технологий должна компенсироваться мерами защиты личных данных. В Беларуси уже разработан проект закона о защите персональных данных. Сейчас документ проходит этапы согласования.

Пока же этого закона нет, собираемая информация о гражданах и бизнесе может использоваться кем угодно для любых целей.

— Ваше изображение, обработанное программой распознавания лиц, — это уже персональные данные. Как только камера засняла вас на перекрестке, вычислила ваши паспортные данные, связавшись с базой данных, передала всю эту информацию в общий республиканский центр — все это персональные данные. И, возможно, стоит беспокоиться, что эти данные будут храниться годами, и непонятно как, для каких целей и кем использоваться, — отмечает эксперт.

До принятия закона, хотя не лишним будет заботиться о личной информации и безопасности и после того, как он вступит в силу, белорусам самим лучше позаботиться о том, чтобы сократить объем предоставляемых личных данных и минимизировать риски злоупотребления ими.

Как защитить свою личную жизнь в эпоху технологий

 
 
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Простые советы эксперта, как минимизировать риски злоупотребления вашими данными.
 
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