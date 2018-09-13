"До свидания, ласковый мишка": Порошенко публично попрощался с Россией на форуме YES

Об этом президент заявил, выступая на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает

Петр Порошенко заявил, что Украина получила подтверждение перспективы вступления в НАТО на июльском саммите Альянса в Брюсселе.





"Нынешний саммит НАТО подтвердил евроатлантическую перспективу крупной европейской страны... Президенты и премьеры один за другим говорили: господин президент, двери НАТО для вас открыты", - пересказал он переговоры на саммите.









Отдельно президент отметил, что "российский вектор" развития Украины после этого саммита окончательно отвергнут.





"Это не только намерение лишний раз помахать рукой Москве: "До свиданья, наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес!" Это месседж и нашим западным партнерам: "Раз вы (Альянс. - ЕП) неоднократно уже нам сказали, что двери открыты, то даже не сомневайтесь, мы обязательно в них войдем!" - подчеркнул Порошенко.





Порошенко считает, что Украина уже "обыграла Россию", поскольку смогла встать на западный курс несмотря на многолетнее сопротивление Кремля.





Президент одновременно подчеркнул опасность разворота внешнеполитического курса, пошутив по этому поводу: "Из советских сказок мы очень хорошо помним, как опасно оглядываться назад".