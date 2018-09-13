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Дороги на Августовском канале, продукция на экспорт и контракты на 200 миллионов долларов.На «Еврорегионе «Неман-2018» подвели итоги

14.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Инвестиции в будущее. Подписанные на международном бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2018» соглашения  выльются в новые предприятия и производства. 

Дороги на Августовском канале, продукция на экспорт и контракты на 200 миллионов долларов.На «Еврорегионе «Неман-2018» подвели итоги


Об итогах бизнес-форума рассказали журналистам на пресс-конференции руководители комитетов управлений облисполкома. 

– Бизнесс-форум  – имиджевое мероприятие, эффект от которого не сиюминутный, а может проявиться и через год-два, – отметил председатель комитета экономики облисполкома Андрей Свиридов. – Опыт прошлых лет показывает: были подписаны меморандумы, которые через пару лет выливались в новые производства и предприятия. На такой же эффект рассчитываем и сейчас. Подписаны крупные соглашения  по организации производства мебели в рамках деревообрабатывающего кластера, в сфере логистики и другие. В ближайшие год-два  заключенные инвестиционные соглашения поспособствуют привлечению в область более 120 миллионов долларов США. Также подписаны трансгарничные контракты и соглашения на сумму 5 миллионов евро, которые будут реализованы в ближайшие два года. К примеру, в Гродненском районе возле Августовского канала будет реконструировано более 20 километров автомобильных дорог, появится культурный центр в Гродно, один из проектов будет реализован  в Мостовском районе. Подписаны коммерческие  контракты на сумму порядка 20 миллионов долларов. Среди них договоренности, с которыми вышли на форум Сморгонский агрегатный завод, фирма АВС, «Молочный мир», Новогрудский завод газовой аппаратуры, Слонимский мясокомбинат. В основном это экспортные договоренности на поставки продукции в   Китай, Польшу, Россию, Литву, Чехию. 

Дороги на Августовском канале, продукция на экспорт и контракты на 200 миллионов долларов.На «Еврорегионе «Неман-2018» подвели итоги

Одна из секций бизнес-форума была посвящена развитию туризма в области. Обсуждался опыт, потенциал и перспективы реализации государственной политики по повышению привлекательности региона для иностранных туристов, что особо актуально в рамках действующего безвизового режима. 

– За время существования безвизового режима более 110 тысяч туристов из 72 стран мира посетили наш регион, – рассказал начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик. – Это дает и экономический эффект. В среднем  каждый турист за сутки пребывания в нашей стране оставляет 100-120 долларов. Как развиваться дальше в этом направлении? Видим для себя несколько путей: расширение безвизовой зоны  сторону Мирского замка, Новогрудка и Лиды  или в сторону Слонима. И еще один вариант: почему бы Гродненской области  в целом не стать безвизовым регионом. А это и развитие бизнеса, и новые рабочие места. 

Дороги на Августовском канале, продукция на экспорт и контракты на 200 миллионов долларов.На «Еврорегионе «Неман-2018» подвели итоги

Пока немногим более ста  безвизовых туристов прилетали к нам через Гродненский аэропорт. Но здесь есть потенциал. Как рассказал Олег Андрейчик, прорабатывается вопрос создания воздушной логистики с Израилем, ведутся переговоры с бюджетными авиакомпаниями. 

Дороги на Августовском канале, продукция на экспорт и контракты на 200 миллионов долларов.На «Еврорегионе «Неман-2018» подвели итоги

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Международный бизнес-форум «Еврорегион «Неман-2018»: 450 участников из 15 стран мира

 
Фото Яна ХВЕДЧИНА
Ирина АНИКЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Инвестиции в будущее. Подписанные на международном бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2018» соглашения  выльются в новые предприятия и производства.  Об итогах...
 
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