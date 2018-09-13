Дороги на Августовском канале, продукция на экспорт и контракты на 200 миллионов долларов.На «Еврорегионе «Неман-2018» подвели итоги







Об итогах бизнес-форума рассказали журналистам на пресс-конференции руководители комитетов управлений облисполкома.

– Бизнесс-форум – имиджевое мероприятие, эффект от которого не сиюминутный, а может проявиться и через год-два, – отметил председатель комитета экономики облисполкома Андрей Свиридов. – Опыт прошлых лет показывает: были подписаны меморандумы, которые через пару лет выливались в новые производства и предприятия. На такой же эффект рассчитываем и сейчас. Подписаны крупные соглашения по организации производства мебели в рамках деревообрабатывающего кластера, в сфере логистики и другие. В ближайшие год-два заключенные инвестиционные соглашения поспособствуют привлечению в область более 120 миллионов долларов США. Также подписаны трансгарничные контракты и соглашения на сумму 5 миллионов евро, которые будут реализованы в ближайшие два года. К примеру, в Гродненском районе возле Августовского канала будет реконструировано более 20 километров автомобильных дорог, появится культурный центр в Гродно, один из проектов будет реализован в Мостовском районе. Подписаны коммерческие контракты на сумму порядка 20 миллионов долларов. Среди них договоренности, с которыми вышли на форум Сморгонский агрегатный завод, фирма АВС, «Молочный мир», Новогрудский завод газовой аппаратуры, Слонимский мясокомбинат. В основном это экспортные договоренности на поставки продукции в Китай, Польшу, Россию, Литву, Чехию.





Одна из секций бизнес-форума была посвящена развитию туризма в области. Обсуждался опыт, потенциал и перспективы реализации государственной политики по повышению привлекательности региона для иностранных туристов, что особо актуально в рамках действующего безвизового режима.

– За время существования безвизового режима более 110 тысяч туристов из 72 стран мира посетили наш регион, – рассказал начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик. – Это дает и экономический эффект. В среднем каждый турист за сутки пребывания в нашей стране оставляет 100-120 долларов. Как развиваться дальше в этом направлении? Видим для себя несколько путей: расширение безвизовой зоны сторону Мирского замка, Новогрудка и Лиды или в сторону Слонима. И еще один вариант: почему бы Гродненской области в целом не стать безвизовым регионом. А это и развитие бизнеса, и новые рабочие места.





Пока немногим более ста безвизовых туристов прилетали к нам через Гродненский аэропорт. Но здесь есть потенциал. Как рассказал Олег Андрейчик, прорабатывается вопрос создания воздушной логистики с Израилем, ведутся переговоры с бюджетными авиакомпаниями.





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