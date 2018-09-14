Екатерина Галкина завоевала серебро на ЧМ по художественной гимнастике в болгарской Софии

Новости Беларуси. На чемпионате мира по художественной гимнастике в болгарской Софии копилка нашей команды 13 сентября пополнилась первой медалью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ее завоевала Екатерина Галкина, показавшая второй результат в финале соревнований с булавами. Результат белоруски – 18,900 – смогла превзойти лишь россиянка Дина Аверина, ставшая золотой медалисткой.





Любопытно, что в сам финал Екатерина Галкина попала не без труда. В квалификации судьи поставили ей низкую оценку, которую изменили после поданного нашей стороной протеста. В эти минуты на чемпионате мира в Софии завершается финал в индивидуальном многоборье. Там выступают наши Анастасия Салос и Екатерина Галкина.