Горди Дуайер: Я не кричал на команду, а дал оценку происходившему на площадке

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение команды от «Сочи» (1:3).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Была равная игра. Первый гол «Сочи» нас подкосил, но затем удалось вернуться. Мы смогли не только выровнять игру, но и перехватили инициативу. Увы, второй гол стал ударом для нас. Отыграться команда уже не успела.

— Что нужно поменять в большинстве, чтобы начать забрасывать голы?

— Вероятно, нам следует поменять некоторых исполнителей. У нас были шансы, но опять не все получалось. Это вопрос уверенности в своих силах. Дело в психологии и исполнительском мастерстве.

— У команды снова были проблемы на вбрасываниях.

— Вы верно заметили. Показалось, что мы проиграли все ключевые вбрасывания. Это также важная составляющая игры. Будем работать над этим компонентом.

— После окончания спаррингов вы сказали, что в сезоне мы увидим другую команду. Это уже другое «Динамо» или все то же?

— Конечно, другое. В межсезонье мы наигрывали связи, занимались проверкой игроков. Команда продолжает работать над улучшением игры. Некоторые вещи меня радуют. Например, гол Пулккинена, но еще нужно работать над уверенностью и реализацией. Сейчас мы нуждаемся в поддержке болельщиков.

КХЛ — сильная лига. Здесь очень сложно побеждать.

— Наверное, впервые за два сезона после матча было слышно, что вы разговариваете с командой на повышенных тонах. Теперь до команды можно только так достучаться?

— Я бы не сказал, что так уж сильно кричал сегодня на игроков. Нет, это был обычный разговор, где я дал оценку происходящему на площадке.