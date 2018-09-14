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Горди Дуайер: Я не кричал на команду, а дал оценку происходившему на площадке
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение команды от «Сочи» (1:3).
— Была равная игра. Первый гол «Сочи» нас подкосил, но затем удалось вернуться. Мы смогли не только выровнять игру, но и перехватили инициативу. Увы, второй гол стал ударом для нас. Отыграться команда уже не успела.
— Что нужно поменять в большинстве, чтобы начать забрасывать голы?
— Вероятно, нам следует поменять некоторых исполнителей. У нас были шансы, но опять не все получалось. Это вопрос уверенности в своих силах. Дело в психологии и исполнительском мастерстве.
— У команды снова были проблемы на вбрасываниях.
— Вы верно заметили. Показалось, что мы проиграли все ключевые вбрасывания. Это также важная составляющая игры. Будем работать над этим компонентом.
— После окончания спаррингов вы сказали, что в сезоне мы увидим другую команду. Это уже другое «Динамо» или все то же?
— Конечно, другое. В межсезонье мы наигрывали связи, занимались проверкой игроков. Команда продолжает работать над улучшением игры. Некоторые вещи меня радуют. Например, гол Пулккинена, но еще нужно работать над уверенностью и реализацией. Сейчас мы нуждаемся в поддержке болельщиков.
КХЛ — сильная лига. Здесь очень сложно побеждать.
— Наверное, впервые за два сезона после матча было слышно, что вы разговариваете с командой на повышенных тонах. Теперь до команды можно только так достучаться?
— Я бы не сказал, что так уж сильно кричал сегодня на игроков. Нет, это был обычный разговор, где я дал оценку происходящему на площадке.
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Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер прокомментировал поражение команды от "Сочи" (1:3).
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