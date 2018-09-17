21 сентября на «прямой линии» «Гомельскай праўды» генеральный директор ГО «ЖКХ Гомельской области»





На прямой линии «Гомельскай праўды» генеральный директор ГО «ЖКХ Гомельской области» Дмитрий Алексеевич ЗГУРСКИЙ

У вас есть вопросы, касающиеся подготовки к отопительному сезону, ремонта жилфонда или оплаты услуг ЖКХ?

Их можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды». Звоните в пятницу, 21 сентября, с 10.00 до 11.00 по телефону 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия». Гость редакции «Гомельскай праўды» — генеральный директор ГО «ЖКХ Гомельской области» Дмитрий Алексеевич ЗГУРСКИЙ.