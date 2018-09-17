Лебедев: Работа над соглашением о свободной торговле услугами в СНГ близка к завершению

Работа над соглашением о свободной торговле услугами в СНГ, которая длилась несколько лет, близка к завершению, заявил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев журналистам в Минске. Он выразил надежду, что документ будет подписан уже в скором времени.



«Очень надеемся, что в ближайшие месяцы мы достигнем положительного результата», – цитирует Лебедева РИА «Новости» .

Напомним, новое соглашение разрабатывается в развитие договора о зоне свободной торговли СНГ от 2011 года. Оно позволит странам Содружества работать в формате «ВТО+».

Сергей Лебедев отметил положительный эффект от действующего договора о зоне свободной торговли в СНГ. Так, по его словам, объем взаимной торговли в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 24%.

В рабочую группу при Исполкоме СНГ по подготовке документа входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана. Ранее замглавы Минэкономразвития России Алексей Груздев не исключил, что новое соглашение будет подписано уже в этом году.