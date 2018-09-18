В Польше мужчина очнулся в холодильнике морга

В Польше мужчина очнулся в морге, сообщает местное издание PatrztuNews.

В населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства прохожий обнаружил лежащего на земле мужчину без сознания. Прибывшие на место медики пытались его реанимировать, но вынуждены были «констатировать смерть по причине чрезмерного количества выпитого алкоголя». Его тело доставили в морг.

Спустя какое-то время охранник морга услышал стоны из холодильника и решил проверить что там происходит. Оказалось, что мужчина в холодильнике пришел в себя.