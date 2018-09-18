С 23 по 30 сентября международный фестиваль «Радость» приглашает на главную площадь Пинска



По благословению архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана, при поддержке Пинского горисполкома Свято-Елисаветинский монастырь г. Минска и Сестричество организуют в Пинске фестиваль «Радость».

В столице Полесья не единожды проходила международная духовно-просветительская выставка-ярмарка «Беларусь православная». В нынешнем году организаторы решили изменить формат мероприятия.

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by организаторы, фестиваль «Радость» ― это не только захватывающий и увлекательный праздник для всей семьи, но и возможность порадовать друг друга душевными изделиями ручной работы, собранными на одной площадке из разных уголков мира. Монастыри и храмы из Беларуси, России, Молдовы, Сербии, Греции на выставке-ярмарке представят сувениры, иконы, церковную утварь, изделия из керамики, текстиля, а также православную литературу.

Фестиваль «Радость» расположится на главной площади Пинска и пройдет с 22 по 30 сентября, в будние дни: с 11.00 до 20.00, в субботу и воскресенье: с 10.00 до 20.00.





