ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 23 по 30 сентября международный фестиваль «Радость» приглашает на главную площадь Пинска

19.09.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

С 23 по 30 сентября международный фестиваль «Радость» приглашает на главную площадь Пинска
По благословению архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана, при поддержке Пинского горисполкома Свято-Елисаветинский монастырь г. Минска и Сестричество организуют в Пинске фестиваль «Радость».

В столице Полесья не единожды проходила международная духовно-просветительская выставка-ярмарка «Беларусь православная». В нынешнем году организаторы решили изменить формат мероприятия.

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by организаторы, фестиваль «Радость» ― это не только захватывающий и увлекательный праздник для всей семьи, но и возможность порадовать друг друга душевными изделиями ручной работы, собранными на одной площадке из разных уголков мира. Монастыри и храмы из Беларуси, России, Молдовы, Сербии, Греции на выставке-ярмарке представят сувениры, иконы, церковную утварь, изделия из керамики, текстиля, а также православную литературу.

Фестиваль «Радость» расположится на главной площади Пинска и пройдет с 22 по 30 сентября, в будние дни: с 11.00 до 20.00, в субботу и воскресенье: с 10.00 до 20.00.


С 23 по 30 сентября международный фестиваль «Радость» приглашает на главную площадь Пинска

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> По благословению архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана, при поддержке Пинского горисполкома Свято-Елисаветинский монастырь г. Минска и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Городской культурный проект «Художник и город» выходит на новый уровень
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика