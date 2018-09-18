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С 23 по 30 сентября международный фестиваль «Радость» приглашает на главную площадь Пинска
19.09.2018 — Разное | Полесская правда
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В столице Полесья не единожды проходила международная духовно-просветительская выставка-ярмарка
Как рассказали корреспонденту pinsknews.by организаторы, фестиваль «Радость» ― это не только захватывающий и увлекательный праздник для всей семьи, но и возможность порадовать друг друга душевными изделиями ручной работы, собранными на одной площадке из разных уголков мира. Монастыри и храмы из Беларуси, России, Молдовы, Сербии, Греции на выставке-ярмарке представят сувениры, иконы, церковную утварь, изделия из керамики, текстиля, а также православную литературу.
Фестиваль «Радость» расположится на главной площади Пинска и пройдет с 22 по 30 сентября, в будние дни: с 11.00 до 20.00, в субботу и воскресенье: с 10.00 до 20.00.
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