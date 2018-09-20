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Хороший год…

21.09.2018 — Разное | Савецкая вёска  
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Хороший год…
Проезжая мимо деревенских садов, видишь: под тяжестью сочных плодов гнутся ветки. В этом году небывалый урожай яблок и груш. Часть фруктового изобилия, которое вырастил в своем саду житель агрогородка Михеевка Сергей Карпенков, уйдет на домашнее варенье, компоты, соки. Остальное уже собрано (или вот-вот будет) и найдет своего покупателя на рынке в Орше и Дрибине. В райцентре Сергей Федорович торгует каждый четверг, и не только яблоками. Он в одном лице и садовод, и огородник. Капуста, огурцы, перец, картошка, чеснок, клубника… В разгар сезона все это в самом свежем виде можно купить у Карпенкова. Глядя на то, как покупатели выстраиваются в очередь за томатами, понимаешь, что все новое — хорошо забытое старое. Экологически чистые продукты всегда давали наши дачи-огороды. И модные нынче принципы slow food — здорового питания на основе органических продуктов — в наших широтах естественным образом выработаны намного раньше, чем итальянцы в лице Карло Петрини их сформулировали. Овощи нестандартных размеров и цветов (не так, как в супермаркете, где на прилавках все без запаха и под одну гребенку) — вот он, привет с грядки.
Сергей Карпенков человек по-своему уникальный. В том смысле, что однажды нашел в себе смелость и занялся исключительно тем, что ему больше нравилось и получалось (до того, как уйти на свои хлеба, работал в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома агрохимиком). Земля — источник заработка. Личное подсобное хозяйство кормит семью. Планирование грамотное: 10 соток под раннюю капусту, еще 10 — под ранний картофель — спрос на самые первые овощи есть всегда. А там, смотришь, и поздние сорта придет черед убирать. Помидоры и перец — в теплице, на улице, в теплице же созрел виноград. В саду на полтора гектара кроме яблок и груш растет алыча, ремонтантная малина, вишня, смородина, голубика. На все есть спрос, есть покупатели, в том числе и постоянные.
— Работать, не скрою, нам с супругой приходится много, — говорит Сергей Федорович. — В помощниках — дети. Кроме участка держим и птицу — гуси, куры, и кроликов. В общем, время почитать газету или просмотреть новости в Интернете появляется ближе ко сну. Этот год особенно хороший. Погода поспособствовала урожайности всех культур. Приятно видеть, что все идет так, как задумано.
Текст и фото Максима ТЕТЕРИНА
 
 
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Проезжая мимо деревенских садов, видишь: под тяжестью сочных плодов гнутся ветки. В этом году небывалый урожай яблок и груш. Часть фруктового изобилия, которое...
 
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