В Беларуси рассекретили цену, дизайн и характеристики еще не анонсированного смартфона Xiaomi

Xiaomi готовится к анонсу нового смартфона — Redmi Note 6 Pro. Точная дата мировой презентации еще не известна, но белорусские продавцы уже рассекретили дизайн, технические характеристики и цену новинки.





Стоимость Xiaomi Redmi Note 6 Pro у официальных продавцов составит 579 рублей за версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. В продаже появятся устройства в синем и черном цветах. Первым покупателям гаджет обещают доставить уже 27 сентября.

Смартфон оснастят дисплеем диагональю в 6,26 дюймов разрешением 2280 на 1080 точек. В верхней части панели есть вырез для двух фронтальных камер на 20 и 2 Мп. Разрешение основных фотодатчиков — 12 и 5 Мп. Для создания снимков лучшего качества будет использоваться искусственный интеллект.

Процессором выступит Snapdragon 636, который дополнят 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора — 4000 мАч. Кроме того, аппарат позволит установить одновременно две SIM-карты или одну «симку» и карту памяти microSD.

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