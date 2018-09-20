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Путин – Лукашенко: России и Беларуси нужно сверить часы по ряду вопросов

21.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Правительствам России и Беларуси нужно сверить часы по некоторым вопросам, заявил российский президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщает «МИР 24».

«Договорились, что встретимся в более широком составе, тем более что в правительстве Беларуси произошли существенные изменения, нам нужно сверить часы по некоторым вопросам, некоторые вопросы доурегулировать», – сказал Путин.

Он напомнил, что было «много споров», в частности по сельскому хозяйству и энергетике, по которым «нужно некоторые точки над «i» расставить».

В свою очередь Лукашенко выразил уверенность, что Минск и Москва «развяжут» почти все вопросы до конца года. «Премьер мне докладывал после последней встречи с премьер-министром России: очень интересные есть выходы на решение многих вопросов», – рассказал он.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, переговоры Путина и Лукашенко обещают «быть продолжительными по времени и содержательными по контенту», сообщает РИА «Новости». Песков сослался на хорошую погоду. Он отметил, что отношения РФ и Беларуси «очень насыщенные и многовекторные», поэтому вопросов на повестке много.

Встреча лидеров двух стран проходит в сочинской резиденции Бочаров Ручей.



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Теги: Минск
 
 
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