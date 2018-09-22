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Беларусь рассматривает Саудовскую Аравию как важного партнера в регионе
Президент Беларуси направил поздравительную телеграмму королю, наследному принцу и народу Саудовской Аравии по случаю Национального дня этой страны.
В телеграмме
Действующих первых лиц ближневосточного королевства зовут Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд и Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиза аль-Сауд.
Королем Сальман стал в 2015 году после смерти короля Абдаллы. Сальман объявил своего сына Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда наследным принцем лишь спустя 2 года, лишив этой привилегии своего племянника 57-летнего Мухаммеда бен Наифа аль Сауда.
Принц Мухаммед занимает должность министра обороны. Именно он возглавил операцию «Буря решимости» против повстанцев-хуситов в Йемене. В мае 2018 года журнал Forbes поставил принца Мухаммеда на восьмую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира.
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Президент Беларуси направил поздравительную телеграмму королю, наследному принцу и народу Саудовской Аравии по случаю Национального дня этой страны.
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