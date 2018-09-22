Беларусь рассматривает Саудовскую Аравию как важного партнера в регионе

говорится , что Беларусь считает Саудовскую Аравию важным партнером на Ближнем Востоке и хотела бы укрепления отношений между странами. В телеграмме, что Беларусь считает Саудовскую Аравию важным партнером на Ближнем Востоке и хотела бы укрепления отношений между странами.





Действующих первых лиц ближневосточного королевства зовут Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд и Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиза аль-Сауд.





Королем Сальман стал в 2015 году после смерти короля Абдаллы. Сальман объявил своего сына Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда наследным принцем лишь спустя 2 года, лишив этой привилегии своего племянника 57-летнего Мухаммеда бен Наифа аль Сауда.





Принц Мухаммед занимает должность министра обороны. Именно он возглавил операцию «Буря решимости» против повстанцев-хуситов в Йемене. В мае 2018 года журнал Forbes поставил принца Мухаммеда на восьмую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира.