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Ивановский район: в результате ДТП пострадал мотоциклист.

24.09.2018 11:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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23.09.2018 года в 19:47 часов в Ивановском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59085.php

Ивановский район: в результате ДТП пострадал мотоциклист.

По предварительной информации: 47-летний водитель находясь в состоянии алкогольного опьянения, лишенный права управления транспортными средствами, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» двигаясь по ул.Калинина д. Псыщево Ивановского района в направлении д. Дружиловичи напротив д.96, выполняя маневр обгона мотоцикла «ИЖ Планета-5», не выбрал безопасный боковой интервал и совершил с ним столкновение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59085.php

Ивановский район: в результате ДТП пострадал мотоциклист.

В результате ДТП водитель мотоцикла, 35-летний житель д. Псыщево. получил телесные повреждения и был госпитализирован на излечение в травматологическое отделение УЗ «Ивановская ЦРБ». Проводится проверка.

 
 
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23.09.2018 года в 19:47 часов в Ивановском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 47-летний водитель находясь в состоянии...
 
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