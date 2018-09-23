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Фотофакт: хлеб с железной начинкой в Лунинце

24.09.2018 13:12 — Разное | Виртуальный Брест  
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Чего только не находят покупатели в хлебе. На этот раз в Лунинце продавали хлеб с гвоздём.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59092.php

Фотофакт: хлеб с железной начинкой в Лунинце

Фотографии своей покупки прислала в редакцию Медиа-Полесья читательница Диана. Она рассказала:

- Вот такой хлеб с начинкой продают в продуктовом магазине номер 10 возле 1000 мелочей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59092.php

Фотофакт: хлеб с железной начинкой в Лунинце

Случаи, когда хлеб, непреднамеренно приготовленный «по особой рецептуре», попадал на прилавки магазинов, не редкость. Так, покупатели ранее находили в хлебе шнурки и болты. Теперь вот гвозди пошли…

 
 
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Чего только не находят покупатели в хлебе. На этот раз в Лунинце продавали хлеб с гвоздём. Фотографии своей покупки прислала в редакцию Медиа-Полесья...
 
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