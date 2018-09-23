Фотофакт: хлеб с железной начинкой в Лунинце

Чего только не находят покупатели в хлебе. На этот раз в Лунинце продавали хлеб с гвоздём.



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Фотографии своей покупки прислала в редакцию Медиа-Полесья читательница Диана. Она рассказала:

- Вот такой хлеб с начинкой продают в продуктовом магазине номер 10 возле 1000 мелочей.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59092.php

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Случаи, когда хлеб, непреднамеренно приготовленный «по особой рецептуре», попадал на прилавки магазинов, не редкость. Так, покупатели ранее находили в хлебе шнурки и болты . Теперь вот гвозди пошли…