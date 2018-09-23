Голкипер БГК имени Мешкова Иван Пешич признан лучшим стражем ворот во 2-м туре ЛЧ

Хорватский голкипер Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Иван Пешич признан лучшим стражем ворот во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Кроме того, его эффектный сейв в победном матче брестчан с действующим победителем ЛЧ французским "Монпелье" занял второе место по версии ehftv.com., сообщает корреспондент БЕЛТА.



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Во многом благодаря великолепной игре Ивана Пешича брестские гандболисты сумели победить на своей арене грозный "Монпелье" (26:23) и вместе с македонским "Вардаром" возглавили турнирную таблицу группы А.

Во втором туре македонская дружина разгромила на своей площадке в Скопье шведский "Кристианстад" со счетом 33:25. Польский "Виве" в Кельце был сильнее немецкого клуба "Райн-Левен" - 35:32, а испанская "Барселона" переиграла у себя дома венгерский "Веспрем" - 31:28. Послу двух туров БГК и "Вардар" имеют по четыре очка из четырех возможных, на два балла меньше у представителей Испании, Польши, Венгрии и Германии, команды из Швеции и Франции очков пока не набрали. В третьем туре чемпионы Беларуси 26 сентября сыграют в Мангейме с гандболистами "Райн-Левена".

В группе В украинский "Мотор" из Запорожья, в котором выступают белорусы Борис Пуховский, Максим Бабичев и Алексей Шинкель, на старте потерпел два поражения - дома от французского ПСЖ (29:35) и в гостях от норвежского "Скьерна" (33:37). Лидируют здесь ПСЖ, "Скьерн" и венгерский "Пик" из Сегеда, в активе которых по четыре очка.

По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по шесть команд из каждой группы.