На связи с лоевчанами представители КГК

Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячие линии» по вопросам эффективности принимаемых мер по наведению порядка на территориях и объектах в г. Гомеле и Гомельской области.

Горячая линия

по вопросам эффективности принимаемых мер по наведению порядка на территориях и объектах состоится 26 сентября,

по вопросам эффективного и рационального использования земельных участков – 27 сентября,

по вопросам эффективного и рационального использования объектов недвижимости – 28 сентября.

Горячие линии состоятся с 11.00 до 12.30 по телефонам в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-88, 23-83-97.