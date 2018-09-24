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На связи с лоевчанами представители КГК
25.09.2018 — Разное | Лоевский край
Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячие линии» по вопросам эффективности принимаемых мер по наведению порядка на территориях и объектах в г. Гомеле и Гомельской области.
Горячая линия
по вопросам эффективности принимаемых мер по наведению порядка на территориях и объектах состоится 26 сентября,
по вопросам эффективного и рационального использования земельных участков – 27 сентября,
по вопросам эффективного и рационального использования объектов недвижимости – 28 сентября.
Горячие линии состоятся с 11.00 до 12.30 по телефонам в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-88, 23-83-97.
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Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячие линии» по вопросам эффективности принимаемых мер по наведению порядка на территориях и...
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