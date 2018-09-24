Компания Skoda поделилась новой порцией информации о Kodiaq RS, сопроводив ее первыми снимками внутреннего убранства топовой версии «паркетника».





Судя по ним, будущая новинка получит руль с приплюснутым ободом и красной прострочкой, отделанные черной кожей и искусственной замшей спортивные сиденья, вставки «под карбон» на передней и дверных панелях, а также виртуальную панель приборов, предусмотренную уже в «базе».

Еще одной особенностью Kodiaq RS станет система Dynamic Sound Boost, создающая иллюзию более агрессивного звучания двигателя при помощи динамиков аудиосистемы.





Что касается внешности самого мощного Kodiaq, то пока представление о ней можно составить по шпионским фото и дизайнерским скетчам. От стандартной версии «паркетника» Kodiaq RS будет отличаться в первую очередь более агрессивными на вид бамперами, зачерненной решеткой радиатора и 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками уже в стандартной комплектации.





Премьера Kodiaq RS состоится уже в начале следующей недели на Парижском автосалоне. Ранее компания подтвердила информацию о том, что под капот Kodiaq RS получит двухлитровый битурбодизель мощностью 240 лошадиных сил, будет украшена новыми логотипами RS и иметь полный привод.