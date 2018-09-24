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Рассекречен интерьер "заряженного" кроссовера Skoda Kodiaq RS
Компания Skoda поделилась новой порцией информации о Kodiaq RS, сопроводив ее первыми снимками внутреннего убранства топовой версии «паркетника».
Судя по ним, будущая новинка получит руль с приплюснутым ободом и красной прострочкой, отделанные черной кожей и искусственной замшей спортивные сиденья, вставки «под карбон» на передней и дверных панелях, а также виртуальную панель приборов, предусмотренную уже в «базе».
Еще одной особенностью Kodiaq RS станет система Dynamic Sound Boost, создающая иллюзию более агрессивного звучания двигателя при помощи динамиков аудиосистемы.
Что касается внешности самого мощного Kodiaq, то пока представление о ней можно составить по шпионским фото и дизайнерским скетчам. От стандартной версии «паркетника» Kodiaq RS будет отличаться в первую очередь более агрессивными на вид бамперами, зачерненной решеткой радиатора и 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками уже в стандартной комплектации.
Премьера Kodiaq RS состоится уже в начале следующей недели на Парижском автосалоне. Ранее компания
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Премьера Kodiaq RS состоится уже в начале следующей недели на Парижском автосалоне.
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