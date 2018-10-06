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Заморозки до минус трех. Какой будет погода в воскресенье и в начале предстоящей недели

07.10.2018 10:19 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
В Беларуси в воскресенье 7 октября прогнозируется температура до +22°С. Кратковременные дожди возможны в северо-западной части страны, сообщает Белгидромет.


Какой будет погода в воскресенье

В воскресенье в Минске прогнозируется переменная облачность. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%). Температура воздуха +17.+19°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. В Бресте будет без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +19.+21°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Витебске возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +16.+18°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. В Гомеле будет без осадков. Температура воздуха +18.+20°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. В Гродно будет без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +17.+19°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Могилеве к вечеру возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%). Температура воздуха +17.+19°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.


Какой будет погода на предстоящей неделе

В ночь с воскресенья на понедельник в Беларуси температура воздуха составит +3…10°С, днем в понедельник — от + 8 °C по северу страны до 17 °C по юго-востоку страны. Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков.

В ночь с понедельника на вторник прогнозируется температура воздуха 0…+7°С, в отдельных районах возможны заморозки до -1.-3°С. Днем 9 октября ожидается +10…17°С. Преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

Ночью 10 октября температура воздуха составит +1…8°С, в отдельных районах возможны заморозки до -1.-3°С. Днем в среду ожидается +12…19°С. Преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

11 октября температура воздуха ночью составит +1…8°С. Днем в среду ожидается +12…19°С. Преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Беларуси в воскресенье 7 октября прогнозируется температура до +22°С.
 
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