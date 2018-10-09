"Меня попросили сказать, что я готов венчаться". Участник программы "Давай поженимся" о закулисье шоу

Начался новый телесезон, в котором уже 10 лет держится программа «Давай поженимся», как бы мы к ней ни относились. У тех, кто хоть раз видел эту передачу, справедливо возникают сомнения, что это все «по-настоящему» и люди добровольно на такое подписываются.



Скриншот из программы «Давай поженимся» / белорусский участник Кирилл

Редакторы программы утверждают, что все по-честному и процент поженившихся хоть и маленький, зато есть. Чтобы выяснить, правда ли это, и расспросить про закулисье скандального шоу, мы нашли участника «Давай поженимся» из Беларуси — брестчанина Кирилла Колощука. Молодой человек откровенно рассказал LADY о том, как он попал на проект, почему ему не дали показать сюрприз для невесты и как сложилась его жизнь после шоу.

«Это не шутка?»

Год назад Кирилл исполнял песни собственного сочинения и занимал должность исполнительного директора одного из брестских ресторанов. Когда поступило приглашение принять участие в программе в качестве «жениха», парень был холостяком и занимался карьерой. Конечно, молодой человек удивился, и первое, что он спросил: «Это не шутка?».



Фото из личного архива героя / Приглашению редакторов Кирилл очень удивился

Сообщение от незнакомой девушки (редактора программы) оказалось правдой. Сразу же ему объяснили, что сперва нужно рассказать о себе, а потом приехать на съемки в Москву. Проезд героям шоу оплачивается, участие бесплатное.

К слову, попасть на передачу можно двумя способами: заполнить анкету на сайте или получить персональное приглашение от редакторов программы. «Чтобы не ждать, пока мне подберут девушек, мне предложили быть одним из трех потенциальных „женихов“. Мне описали „невесту“, но фото не показали: объяснили, что в этом изюминка первой встречи.

Ангелина родом из Бреста, но жила в Торонто (Канада). Когда я ее увидел уже на съемках, мне она понравилась. Красивая, интересная, образованная и очень скромная девушка — таких сейчас очень мало» — вспоминает Кирилл.



Скриншот из программы «Давай поженимся» / Ангелина из Канады белорусскому Кириллу понравилась

«От волнения на съемках меня сильно мучила жажда»

Съемки дались Кириллу непросто: «Очень переживал все время. Приехал в Москву, там меня встретили родные, мы поехали за букетом, а потом — в Останкино. Всех женихов встретили и повели в гримерку. В день снимается 4 серии передачи, поэтому нам пришлось 2 часа ждать окончания предыдущих съемок.

Наш выпуск снимали примерно 2 часа. Редакция понравилась: все приветливые, отзывчивые. Помню, что от волнения меня сильно мучила жажда. Все происходящее очень удивило, я первый раз принимал участие в таком проекте и понимал, что меня увидит большое количество людей. К тому же везде куча камер, все внимание на тебя. Я боялся сделать что-то не так, опозориться…





Из ведущих больше всего понравилась Роза Сябитова. Она все время улыбалась и была очень приветлива. Хотя на зрителей по ту сторону экрана она производит обратное впечатление, много кто ее не любит. Роза вела себя очень достойно и добродушно, с ней приятно было общаться.

Лариса Гузеева — интересная женщина, она еще красивее в жизни, чем на экране — очень эффектная, но с характером. Бывало, что за кадром и материться могла. Сразу по ней было видно, кто в доме хозяин. Василиса Володина показалась очень высокомерной: на всех смотрела как будто свысока и очень пристально меня разглядывала. Я от этого еще больше волновался!» — делится впечатлениями Кирилл Колощук.

«Редакторы просят обсуждать каждого участника за кадром»

Молодой человек рассказывает, что отрепетировать номер (собственную песню) в качестве сюрприза ему не дали, да и во время исполнения все было не так, как должно быть: «Когда вышел на сцену, плохо было слышно музыку и настроиться на песню было очень тяжело. Потом еще и режиссер прервал, поскольку не укладывались в отведенное время. Порадовало, что Гузеева сказала, мол, я бы еще послушала. Не очень понравилось, что редакторы просят обсуждать каждого участника за кадром в кабинке, постоянно надо что-то говорить о других. А в остальном программа свободная и правдивая, кто бы что ни думал и ни говорил. Никаких сценариев, все так, как мы видим на экране. Правда, один раз меня попросили выйти из своей комнаты в студию и сказать, что я готов венчаться».

К сожалению, «невеста» выбрала не Кирилла, хотя после съемок они продолжили дружеское общение друг с другом.





«Программа помогла мне преодолеть стеснение»

Кирилл рассказывает, что об участии в программе не жалеет: «Попробовать себя на съемочной площадке было очень интересно. Посмотрел все изнутри и сделал для себя некоторые выводы. До этого был небольшой страх публичности, но эта программа сняла зажатость и стеснение», — делится Кирилл.

К слову, его жизнь после программы не изменилась. Разве что его стали больше узнавать на улицах, в магазинах люди улыбались, здоровались, а пенсионерки, по признанию парня, были к нему особенно внимательны. Друзья еще долго шутили и называли «жаних». Вниманием девушек после программы парень тоже не был обделен, и свою любовь нашел в реальной жизни, а не на проекте.



Фото из личного архива героя / Кирилл с невестой

Кирилл признается, что очень любит свою невесту и совсем скоро в их семье ожидается пополнение.