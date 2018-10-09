В Бельгии начали крупное расследование о мошенничествах в футбольном мире

Сотрудники правоохранительных органов Бельгии начали в среду масштабное расследование о мошенничествах в футбольной среде, передают местные СМИ.

В среду прошли обыски в разных частях страны в связи с подозрениями о финансовых мошенничествах и отмывании денег бельгийскими футбольными деятелями.

На этот раз речь идет не о договорных матчах, а именно о мошенничествах с деньгами в мире футбола, подтвердила федеральная прокуратура. Расследование касается главным образом известных в стране агентов футболистов Моги Байата и Дежана Вейлковича, связанных с ними игроков и некоторых арбитров.

По данным газеты L'Echo, несколько человек взяты под стражу.

По сообщению телеканала RTBF, обыски прошли в десятке футбольных клубов, в первую очередь в "Андерлехте", "Брюгге" и "Стандарте".

При этом канал уточнил, что расследование "касается не клубов как таковых", а контрактов игроков.