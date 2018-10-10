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8-килограммовую щуку поймал на финскую блесну барановичский рыбак

11.10.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Анатолий Владимирович 10 октября отправился на рыбалку, которая принесла ему отменный улов – на крючок попалась 8-килограммовая щука!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59592.php

8-килограммовую щуку поймал на финскую блесну барановичский рыбак

– Уже 50 лет я увлекаюсь рыбалкой, – рассказывает Анатолий Владимирович, – с 1982 года состою в БООРе (Белорусском обществе охотников и рыболовов – прим. автора). Мой рекорд – это щука весом 24 килограмма, которую я поймал в 2010 году. Обычно рыбу я отпускаю, а в этот раз не получилось.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59592.php

8-килограммовую щуку поймал на финскую блесну барановичский рыбак

Рыбак поведал, что ловил с помощью блесны, которую приобрел в Финляндии. Боролся за свой крупный улов около 10 минут: щука не собиралась сдаваться.

– К сожалению, в процессе борьбы у рыбы вырвалась жабра, – сетует Анатолий Владимирович, – выжить она уже не сможет, поэтому улов пришлось забрать.

Ловил рыбак на Разливах, что находятся в Барановичском районе, с самого рассвета, с 7 утра. На его крючок щука попалась в 9.30.

– Рыбу жалею, но рыбалка принесла такой всплеск адреналина! – сказал, демонстрируя чудо-щуку, Анатолий Владимирович.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59592.php

8-килограммовую щуку поймал на финскую блесну барановичский рыбак

Журналиста “Нк” огромная рыба тоже впечатлила: она едва поместилась в багажник автомобиля, на котором рыбак привез ее в редакцию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59592.php

8-килограммовую щуку поймал на финскую блесну барановичский рыбак

 
 
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Анатолий Владимирович 10 октября отправился на рыбалку, которая принесла ему отменный улов – на крючок попалась 8-килограммовая щука! – Уже 50 лет я увлекаюсь...
 
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