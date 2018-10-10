Священнослужители возобновили встречи с учащимися учреждений образования Жлобина

С начала нового учебного года в рамках реализации «Программы сотрудничества между управлением образования Гомельского облисполкома и Гомельской, Туровской епархиями БПЦ на 2015-2020 годы» священнослужители Жлобинского благочиния возобновили встречи с учащимися местных школ и средних специальных учебных заведений.

Встречи эти проходят под знаком Года митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко; 1798–1868) – выдающегося религиозного деятеля, прославившегося своей исключительной ролью в возвращении униатской церкви Беларуси и Литвы в лоно православия, и в связи с 220-летием со дня рождения и 150-летия со дня блаженной кончины этого архипастыря.

В Жлобине уже прошли такие встречи в государственном профессиональном лицее сферы обслуживания и государственном профессионально-техническом колледже, а также – в Радушской школе. В них приняли участие настоятели приходов храмов: святого архангела Михаила в а/г Папоротное – протоиерей Андрей Москаленко, святого великомученика Георгия Победоносца в а/г Красный Берег – протоиерей Пётр Петрушенко, святителя Николая Чудотворца в а/г Коротковичи – иерей Михаил Маркосян, клирик Жлобинского Свято-Троицкого собора – иерей Павел Кулиш.

Николай ШУКАНОВ.

На снимке: иерей Михаил Маркосян встречается с учащимися Жлобинского государственного профессионально-технического колледжа.

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