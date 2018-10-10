ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Священнослужители возобновили встречи с учащимися учреждений образования Жлобина

11.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Священнослужители возобновили встречи с учащимися учреждений образования Жлобина

С начала нового учебного года в рамках реализации «Программы сотрудничества между управлением образования Гомельского облисполкома и Гомельской, Туровской епархиями БПЦ на 2015-2020 годы» священнослужители Жлобинского благочиния возобновили встречи с учащимися местных школ и средних специальных учебных заведений.

Встречи эти проходят под знаком Года митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко; 1798–1868) – выдающегося религиозного деятеля, прославившегося своей исключительной ролью в возвращении униатской церкви Беларуси и Литвы в лоно православия, и в связи с 220-летием со дня рождения и 150-летия со дня блаженной кончины этого архипастыря.

В Жлобине уже прошли такие встречи в государственном профессиональном лицее сферы обслуживания и государственном профессионально-техническом колледже, а также – в Радушской школе. В них приняли участие настоятели приходов храмов: святого архангела Михаила в а/г Папоротное – протоиерей Андрей Москаленко, святого великомученика Георгия Победоносца в а/г Красный Берег – протоиерей Пётр Петрушенко, святителя Николая Чудотворца в а/г Коротковичи – иерей Михаил Маркосян, клирик Жлобинского Свято-Троицкого собора – иерей Павел Кулиш.

Николай ШУКАНОВ.
На снимке: иерей Михаил Маркосян встречается с учащимися Жлобинского государственного профессионально-технического колледжа.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала нового учебного года в рамках реализации «Программы сотрудничества между управлением образования Гомельского облисполкома и Гомельской,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший сотрудник столичного банка оформлял кредиты на других людей, а деньги тратил в казино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика