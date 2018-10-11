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У нелегальных таксистов в Минске в этом году изъяли 12 машин
По итогам контрольных мероприятий, направленных на борьбу с нелегальным частным извозом, в столице в нынешнем году изъяли 12 автотранспортных средств, сообщило
"Речь в данном случае идет не о конфискации. В минувшем году, к примеру, у проштрафившихся перевозчиков также арестовывали транспортные средства до принятия судебного решения. Но в итоге ни одно авто за 2017-й не было конфисковано", - говорится в сообщении.
"В нынешнем году по итогам проверок у нарушителей арестовали автотранспортные средства на общую сумму Br98,1 тыс.", - уточнили в ИМНС.
К нарушителям применили меры административного взыскания. Общая сумма штрафов составила Br7840. С таксистов-нелегалов в казну также исчислен налог в размере Br12 745.
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По итогам контрольных мероприятий, направленных на борьбу с нелегальным частным извозом, в столице в нынешнем году изъяли 12 автотранспортных средств,...
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