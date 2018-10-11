У нелегальных таксистов в Минске в этом году изъяли 12 машин

По итогам контрольных мероприятий, направленных на борьбу с нелегальным частным извозом, в столице в нынешнем году изъяли 12 автотранспортных средств, сообщило агентство "Минск-Новости" со ссылкой на инспекцию МНС по Минску.

"Речь в данном случае идет не о конфискации. В минувшем году, к примеру, у проштрафившихся перевозчиков также арестовывали транспортные средства до принятия судебного решения. Но в итоге ни одно авто за 2017-й не было конфисковано", - говорится в сообщении.

"В нынешнем году по итогам проверок у нарушителей арестовали автотранспортные средства на общую сумму Br98,1 тыс.", - уточнили в ИМНС.

К нарушителям применили меры административного взыскания. Общая сумма штрафов составила Br7840. С таксистов-нелегалов в казну также исчислен налог в размере Br12 745.