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Сергей Румас подтвердил готовность Беларуси развивать отношения с Китаем

12.10.2018 21:57 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел встречу с премьером Государственного Совета КНР Ли Кэцяном, сообщили в пресс-службе правительства.

"Премьер-министр Беларуси Сергей Румас подтверждает готовность Беларуси развивать отношения с Китаем. Об этом он заявил на встрече с премьером Государственного Совета КНР Ли Кэцяном, которая состоялась сегодня в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС", - говорится в сообщении.

С.Румас поблагодарил Ли Кэцяна за личное внимание к развитию белорусско-китайских отношений. "Наша встреча проходит на территории третьего государства, но я уверен, что в ближайшее время мы должны встретиться в Китае или Беларуси", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что лидеры Беларуси и Китая провели встречу на саммите ШОС в Циндао. По результатам встречи был достигнут ряд важных договоренностей, которые уже реализованы. Между странами установлен безвизовый режим.

"Это доказывает наше взаимное стремление к практическому развитию двусторонних отношений", - подчеркнул С.Румас.

Беларусь и Китай готовятся провести в июне 2019 года международный форум инициативы "Один пояс, один путь". Белорусская сторона рассчитывает на участие в нем председателя КНР Си Цзиньпина.

Товарооборот Беларуси и материкового Китая за январь-июль 2018 года составил $1 млрд 971,1 млн (129% к аналогичному периоду 2017 года). Основные статьи экспорта - калийные удобрения, полиамиды, лен, молоко и сливки сгущенные и сухие, изделия из камня, молочная сыворотка, электронные интегральные схемы, рапсовое масло.

 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел встречу с премьером Государственного Совета КНР Ли Кэцяном, сообщили в пресс-службе правительства.
 
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