Мало кому удается сфотографировать Эйфелеву башню действительно оригинально. Пользователь Reddit под ником Lifelapse поделился своей попыткой снять главную парижскую достопримечательность.



Фото: Lifelapse / reddit.com

«Пытался сделать панорамный снимок Эйфелевой башни, получилось неожиданно хорошо!» — написал он. На фото башня дважды согнулась в разные стороны.

Другие пользователи Reddit назвали кадр «чертовски крутым» и сравнили его с картинами Сальвадора Дали.

В режиме панорамного фото пользователь передвигает гаджет, тот делает несколько снимков, а после «склеивает» их в один. Некоторые устройства сами замечают похожие кадры и соединяют их. Порой получается ужасающе — страдают как достопримечательности, так и люди.



Фото: Panorama Fail / tumblr.com



Фото: imgur.com