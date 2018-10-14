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Картинка дня: панорамное фото "согнуло" Эйфелеву башню
Мало кому удается сфотографировать Эйфелеву башню действительно оригинально. Пользователь Reddit под ником Lifelapse
«Пытался сделать панорамный снимок Эйфелевой башни, получилось неожиданно хорошо!» — написал он. На фото башня дважды согнулась в разные стороны.
Другие пользователи Reddit назвали кадр «чертовски крутым» и сравнили его с картинами Сальвадора Дали.
В режиме панорамного фото пользователь передвигает гаджет, тот делает несколько снимков, а после «склеивает» их в один. Некоторые устройства сами замечают похожие кадры и соединяют их. Порой
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Другие пользователи Reddit назвали кадр "чертовски крутым" и сравнили его с картинами Сальвадора Дали.
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