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Картинка дня: панорамное фото "согнуло" Эйфелеву башню

15.10.2018 14:18 — Разное | Tut.by  
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Мало кому удается сфотографировать Эйфелеву башню действительно оригинально. Пользователь Reddit под ником Lifelapse поделился своей попыткой снять главную парижскую достопримечательность.


Фото: Lifelapse / reddit.com

«Пытался сделать панорамный снимок Эйфелевой башни, получилось неожиданно хорошо!» — написал он. На фото башня дважды согнулась в разные стороны.

Другие пользователи Reddit назвали кадр «чертовски крутым» и сравнили его с картинами Сальвадора Дали.

В режиме панорамного фото пользователь передвигает гаджет, тот делает несколько снимков, а после «склеивает» их в один. Некоторые устройства сами замечают похожие кадры и соединяют их. Порой получается ужасающе — страдают как достопримечательности, так и люди.


Фото: Panorama Fail / tumblr.com

Фото: imgur.com
 
 
Ссылка на источник 63
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Другие пользователи Reddit назвали кадр "чертовски крутым" и сравнили его с картинами Сальвадора Дали.
 
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