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Правительство Японии выделило более $200 тыс на оборудование для больниц Гомельской и Брестской областей

15.10.2018 18:43 — Разное | Интерфакс  
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Более $200 тыс выделило правительство Японии на оборудование для белорусских больниц, сообщили в посольстве Японии в Беларуси.

"С 2004 года Посольство Японии в Республике Беларусь реализует программу правительства Японии "Корни травы – грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека". В рамках данной программы правительство Японии выделяет гранты с целью помогать людям, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий", - пояснили в посольстве.

Там рассказали, что благодаря гранту УЗ "Брестская областная детская больница" сможет закупить артроскоп и эндоскоп на сумму $79 272. УЗ "Хойникская ЦРБ" получит грант на сумму $60 450 на закупку бронхоскопа и колоноскопа. УЗ "Калинковичская ЦРБ" сможет приобрести гастроскоп на сумму $76 350.

Общая сумма выделенных средств составит $216 072.

В четверг в Минске пройдет торжественная церемония подписания контрактов на выделение гранта.

"Эти проекты станут 43, 44 и 45 проектами, реализованными в рамках программы "Корни травы". Общая сумма грантов, предоставленных с 2004 по 2018 год, составляет $3 692 498", - добавили в посольстве Японии в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Более $200 тыс выделило правительство Японии на оборудование для белорусских больниц, сообщили в посольстве Японии в Беларуси.
 
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