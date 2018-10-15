В сфере особого внимания: Форум регионов – новый импульс к сотрудничеству, областные «Дажынкі» – венец сельскохозяйственного года

Поручения по развитию сотрудничества в различных сферах с рядом регионов Российской Федерации, которые принимали участие в V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, дал председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме.

Так, экспорт строительных услуг есть перспективы продвигать в Республику Коми. На форуме эта тема обсуждалась в том числе на заседании рабочей группы по сотрудничеству, протокол которого подписали председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и глава правительства Республики Коми Сергей Гапликов. Есть все предпосылки для придания нового импульса сотрудничеству с Воронежской областью.

– У нас подписано немало соглашений с регионами России, – подчеркнул губернатор. – Все они должны работать, приносить реальные результаты. Работу в рамках соглашений нужно активизировать.

На совещании обсудили концепцию еще одного значимого события, предстоящего в регионе, – областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2018», которые состоятся в Ивье в ноябре. В районе завершается подготовка к приему почетных гостей со всей области и столицы нашей страны. Обновляется город, в который вкладываются значительные средства, приводятся в порядок агрогородки и другие населенные пункты. В райцентре завершаются ремонты административных зданий, объектов торговли, в новом облике перед гостями предстанут спортивный стадион, центральная районная больница, районный Дом культуры, строится мост, благоустраиваются улицы, обновляется уличное освещение.

Праздник пройдет под знаком Года малой родины. Каждый район Гродненщины представит свои традиции, а самые богатые дары нового урожая соберет огромная корзина «Богач», украшенная цветами ромашек и васильков и белорусскими рушниками, – символ праздника хлеборобов. Районы готовят в нынешнем году особенные подворья: каждое будет посвящено той сельскохозяйственной культуре, которая особенно радует сельчан богатым урожаем. Хозяева праздника, конечно же, представят во всей красе знаменитый ивьевский помидор, которому в районе посвящен популярный фестиваль.

«Беларускі агарод смачна корміць круглы год» – так будет называться выставка сельскохозяйственной продукции. А выставка, состоящая из больших баннеров, расскажет многолетнюю историю «Дажынак» на Гродненщине.

Апофеозом праздника станет награждение лучших хлеборобов и работников всех отраслей агропромышленного комплекса области, победителей областных соревнований и смотров-конкурсов.

– Подготовка к «Дажынкам» должна завершиться заблаговременно, – поручил губернатор. – Строители, службы ЖКХ и все, кто занят в этом деле, должны сдать объекты заранее, чтобы у тех, кто готовит творческую часть праздника, было время для выполнения своей части подготовительной работы.

Праздник в этот день должны почувствовать и жители агрогородков, деревень Ивьевщины, отметил Владимир Кравцов. Музыка, интересные культурные программы должны этому поспособствовать.