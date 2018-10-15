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"Трижды встречался лично с Папой". Тадеуш Кондрусевич принимает участие в католическом Синоде

16.10.2018 19:11 — Разное | Интерфакс  
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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал о работе Синода католических епископов, который вторую неделю проходит в Ватикане под девизом "Молодежь, вера и распознание призвания Бога". По его признанию, работа Синода проходит в позитивной обстановке, в нем принимают участие, помимо католических священников, много светских людей, но это ничуть не мешает основной теме мероприятия. 

"Трижды встречался лично с Папой". Тадеуш Кондрусевич принимает участие в католическом Синоде

"Атмосфера фантастическая. В этом большая заслуга и самой молодежи, принимающей участие в заседании Синода. Она с огромным энтузиазмом воспринимает каждое выступление", - рассказал он в интервью официальному порталу Католической церкви в Беларуси catholic.by. 

Т.Кондрусевич рассказал, что выступающие позволяют себе много шутить, что воспринимается очень позитивно. 

"Смеются епископы, молодежь, смеется Папа", - отметил он. 

Глава Белорусской католической церкви рассказал, что и он в свободных дискуссиях также не упустил возможности "рассказать анекдотик и смешную историю, что также было принято соответствующим образом". 

Т.Кондрусевич также отметил, что практически каждый участник Синода имеет возможность лично пообщаться с Папой Франциском – перед началом заседаний, во время перерыва на кофе или в другой неформальной обстановке. Данной возможностью особо активно пользуется приглашенная на Синод молодежь. 

"Епископы в эти моменты не очень рвутся к Святому Отцу, т.к. знают, что надо дать молодежи возможность поговорить с Папой. Для молодежи это, может, этот шанс – единственный в жизни", - объяснил он. 

Сам белорусский архиепископ также несколько раз получил возможность лично пообщаться с Папой. В первый день Синода глава Римско-католической церкви лично приветствовал каждого из присутствующих, а чуть позже Т.Кондрусевич вместе с Папой угощались десертами. 

"Я решил угоститься десертом. Неожиданно к столу подошел и Папа. Рассуждая, что лучше выбрать, он взял кусочек ананаса. Я люблю все фрукты, однако в ту минуту по примеру Папы также взял себе ананас", - признался Т.Кондрусевич. 

Во второй раз белорусский архиепископ и Папа встретились рано утром по дороге на Святую Имшу. В третий – Т.Кондрусевич натолкнулся на Папу по дороге в зал Павла VI, где проходило заседание. 

"У меня было три варианта: подождать, пока Папа отойдет достаточно далеко, и только тогда идти; идти очень медленно за Папой; или присоединиться к нему", - поделился архиепископ. 

Спустя несколько секунд, он решил присоединиться к Папе, т.к. первые два варианта счел очень ненатуральными, особенно в глазах многочисленных фотокорреспондентов. 

"Папу я приветствовал словами на итальянском языке "Добрый день, Ваша Светлость". Он сразу меня узнал, как старый знакомый, спросил, как идут дела в Беларуси, и подчеркнул, что президент желает его визита в Беларусь", - поделился впечатлениями Т.Кондрусевич. 

"Я сказал, что время идет вперед, и, похоже, надежда на такой визит вырисовывается. Во время разговора я рассказал Папе про юбилей 40-летия назначения Митрополита Филарета в Беларусь, и сказал, что буду звонить юбиляру. Папа попросил поздравить иерарха и от его имени", - добавил он. 

Глава Белорусской католической церкви отметил, что еще раз убедился в открытости Понтифика и его способность замечать ближнего, по-человечески к нему относиться. 

"Этому и мы, пастыри, и светские люди, должны учиться", - уверен Кондрусевич. 

 
 
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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал о работе Синода католических епископов, который вторую неделю проходит в Ватикане под девизом "Молодежь, вера и...
 
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