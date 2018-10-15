Президент Беларуси утвердил Концепцию обеспечения пограничной безопасности страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 октября подписал указ № 410, которым утверждена Концепция обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь на 2018-2022 годы, сообщили в пресс-службе главы государства.

"В документе сформулированы основные национальные интересы государства в пограничном пространстве, определены цели, задачи и принципы по эффективной охране границы, а также приоритетные направления совершенствования и развития органов пограничной службы на пять лет", - говорится в сообщении.

Концепция будет способствовать повышению эффективности защиты национальных интересов в пограничном пространстве Республики Беларусь, укреплению пояса добрососедства с сопредельными государствами.

Совету Министров поручено в трехмесячный срок утвердить комплекс мер по реализации концепции.