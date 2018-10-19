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В офисах МТС в Гомеле в субботу огромные очереди. Что случилось?
В офисах МТС в Гомеле в субботу огромные очереди: люди стоят часами, чтобы перенести номер в сеть оператора. Все дело в том, что сегодня
Напомним, на днях оператор заявил, что это связано с незапланированно большим спросом от абонентов. Количество запросов на участие в акции находилось «на максимально допустимом уровне по возможности их обработки в установленные сроки [24 часа]».
Видимо, сегодня гомельчане решили успеть «запрыгнуть в последний вагон».
В сентябре МТС
За один рубль в месяц пользователям предлагали безлимит интернета и звонков во все сети в течение 365 дней. После этого периода абонентская плата за тариф «Безлимитище» составляла 16,84 рубля. Тем, кто пытался перейти к МТС от оператора velcom, начали приходить СМС от последнего с аналогичным предложением: безлимит звонков и интернета на целый год за рубль в месяц.
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Люди стоят часами, чтобы перенести номер в сеть оператора!
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