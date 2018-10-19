ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители Вилейки решили самостоятельно отстроить мост через реку. Власти пока не мешают

20.10.2018 15:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Вилейке местные жители собираются восстановить мост через реку Вилию. Он должен соединить окрестности города с лугом и лесом – как местом отдыха и сбора лесных даров. В планы местных властей стройка моста не входит, поэтому вилейчане решили сделать это собственноручно. Более года они собирают деньги, однако средств на амбициозный проект не хватает.

«Вот эта проволока – последнее, что осталось от Козьего моста в окрестностях Вилейки. Старый мост через реку Вилию прогнил, и власти его убрали, а новый не поставили. Люди восстанавливают его собственными силами».

Геннадий Михалик живет за десятки метров от Вилии. Он свидетель и стройки, и уничтожения Козьего моста:

«Этот мост – как реликвия для города. Я здесь живу рядом и когда объясняю, как меня найти, и если скажу, что у Козьего мостика – все понятно, сразу знают, где меня искать», 

Теперь же мостика нет, власти признали его аварийным и снесли. До ближайшего же бетонного моста – два десятка километров. Юрий Бурлака, местный житель:

Живут пенсионеры, которые не могут добраться заготовить себе ягоды, грибы. Рыбаки не могут попасть за реку порыбачить – ради чего она есть, и для чего места эти. Но мост необходим прежде всего пенсионерам. Люди готовы своими силами сделать, но нужен материал. Для этого никого не надо просить – все готовы хоть сегодня заняться».

Восстановления Козьего моста ждут и взрослые, и молодые жители Вилейки, пишет belsat.eu

Решить проблему отважился местный активист Виталий Малыш. Он призвал горожан самым отстроить Козий мост. Для этого в городских магазинах поставили коробки для сбора денег. Инициативу подхватили.

Минимальную сумму в четыре тысячи рублей пока не собрали, хотя сбор ведется уже более года. Инициатор сбора средств переживает за реакцию властей Вилейки на инициативу горожан. Виталий Малыш, местный общественный активист:


«Опасения всегда есть – инициатива – она всегда наказуема. Местные власти пока не вмешиваются в этот процесс. Они, как бы и не против, но пока бездействуют».

Также в городе появились желающие устроить благотворительные концерты и ярмарки, чтобы собрать нужные деньги. Активисты надеются на помощь как нынешних, так и бывших жителей Вилейки.



 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Вилейке местные жители собираются восстановить мост через реку Вилию. Он должен соединить окрестности города с лугом и лесом – как местом отдыха и сбора лесных...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Легко написать абстрактной лабуды, с поп-музыкой такое не покатит». Слушаем новый альбом Ани Ждановой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика