Жители Вилейки решили самостоятельно отстроить мост через реку. Власти пока не мешают

«Вот эта проволока – последнее, что осталось от Козьего моста в окрестностях Вилейки. Старый мост через реку Вилию прогнил, и власти его убрали, а новый не поставили. Люди восстанавливают его собственными силами».





Геннадий Михалик живет за десятки метров от Вилии. Он свидетель и стройки, и уничтожения Козьего моста:





«Этот мост – как реликвия для города. Я здесь живу рядом и когда объясняю, как меня найти, и если скажу, что у Козьего мостика – все понятно, сразу знают, где меня искать»,





Теперь же мостика нет, власти признали его аварийным и снесли. До ближайшего же бетонного моста – два десятка километров. Юрий Бурлака, местный житель:





Живут пенсионеры, которые не могут добраться заготовить себе ягоды, грибы. Рыбаки не могут попасть за реку порыбачить – ради чего она есть, и для чего места эти. Но мост необходим прежде всего пенсионерам. Люди готовы своими силами сделать, но нужен материал. Для этого никого не надо просить – все готовы хоть сегодня заняться».





пишет belsat.eu Восстановления Козьего моста ждут и взрослые, и молодые жители Вилейки,belsat.eu





Решить проблему отважился местный активист Виталий Малыш. Он призвал горожан самым отстроить Козий мост. Для этого в городских магазинах поставили коробки для сбора денег. Инициативу подхватили.





Минимальную сумму в четыре тысячи рублей пока не собрали, хотя сбор ведется уже более года. Инициатор сбора средств переживает за реакцию властей Вилейки на инициативу горожан. Виталий Малыш, местный общественный активист:









«Опасения всегда есть – инициатива – она всегда наказуема. Местные власти пока не вмешиваются в этот процесс. Они, как бы и не против, но пока бездействуют».





Также в городе появились желающие устроить благотворительные концерты и ярмарки, чтобы собрать нужные деньги. Активисты надеются на помощь как нынешних, так и бывших жителей Вилейки.







