В Быхове нашли ценную книгу, которая имеет отношение к истории Могилевской области. Это произошло во время подготовки выставки «Музей и церковь: XXI век» в Быховском районном историко-краеведческом музее.

Выставку в Быхове готовили год. В музее выставлены экспонаты из собственных фондов, а также церковные предметы, которые принадлежат настоятелю Быховской Троицкой церкви протоиерею Николаю Павловичу.

Музейные работники в ходе подготовки выставки датировали предметы. Когда выясняли время издания и происхождение одной из книг – «Деяния святых апостолов», удалось обнаружить интересную надпись от руки чернилами: «Сию книгу надо в Буйницкий монастырь на поминовение за упокой раба божьего Фёдора Козла, бурмистра Кричевского, 1755 год, 26 декабря».

Федор Козел – исторический персонаж, связанный со знаменитым восстанием Василя Ващилы в Кричевском старостве в 1743-44 годах. Именно он подписал смертный приговор участникам восстания. По мнению музейных работников, книга интересна не только своим возрастом, но своей исторической конвой и привязкой к Могилевской области.

Но это отнюдь не единственная достопримечательность на выставке, которая работает в Быховском районном историко-краеведческом музее.