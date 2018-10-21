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В Быхове нашли ценную книгу, которая имеет отношение к истории Могилевской области

22.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В Быхове нашли ценную книгу, которая имеет отношение к истории Могилевской областиВ Быхове нашли ценную книгу, которая имеет отношение к истории Могилевской области. Это произошло во время подготовки выставки «Музей и церковь: XXI век» в Быховском районном историко-краеведческом музее. 
Выставку в Быхове готовили год. В музее выставлены экспонаты из собственных  фондов, а также церковные предметы, которые принадлежат настоятелю Быховской Троицкой церкви протоиерею Николаю Павловичу.
Музейные работники в ходе подготовки выставки датировали предметы. Когда выясняли время издания и происхождение одной из книг – «Деяния святых апостолов», удалось обнаружить интересную надпись от руки чернилами: «Сию книгу надо в Буйницкий монастырь на поминовение за упокой раба божьего Фёдора Козла, бурмистра Кричевского,  1755 год, 26 декабря».
Федор Козел – исторический персонаж, связанный со знаменитым восстанием Василя Ващилы в Кричевском старостве в 1743-44 годах. Именно он подписал смертный приговор участникам  восстания. По мнению музейных работников, книга интересна не только своим возрастом, но своей исторической конвой и привязкой к Могилевской области.
Но это отнюдь не единственная достопримечательность на выставке, которая работает в Быховском районном историко-краеведческом музее.
 
 
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В Быхове нашли ценную книгу, которая имеет отношение к истории Могилевской области. Это произошло во время подготовки выставки «Музей и
 
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