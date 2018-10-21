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«Стою уже полтора дня». На границе с Литвой и Латвией застряли сотни грузовиков
Новости Беларуси. По нескольку суток на границе с Литвой и Латвией простаивают сотни грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очереди образовались ещё в выходные. В общей сложности, речь идёт практически о тысяче машин. Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» – почти 400 фур, в «Бенякони» и «Привалке» – по 250. Белорусские таможенные и пограничные службы делают всё возможное, чтобы нормализовать ситуацию. И ждут таких же действий от зарубежных коллег.
Галина Буро, СТВ:
Дальнобойщики, конечно, не ожидали такого сюрприза. У некоторых заканчиваются запасы еды и воды. К тому же, такие простои вряд ли назовёшь отдыхом – надо постоянно следить за подвижками транспорта, иначе рискуешь потерять место в очереди. Но всё же, основное волнение: чтобы груз доставить заказчику в срок.
Василий Гупалюк, водитель:
Александр Пушкин, водитель:
И действительно, проблема давняя, и по-прежнему острая. Белорусские пункты пропуска значительно шире литовских, да и обеспечены большим штатом сотрудников.
Сергей Матвеев, начальник таможенного поста «Привалка»:
Андрей Шока, начальник управления пограничного контроля Гродненской пограничной группы:
Октябрь на границе фактически «время Ч». По статистике, именно в этом месяце активизируется перевозчики – начинается подготовка к новогодним праздникам. Да и в целом, по сравнению с прошлым годом, грузопоток увеличился на 11 %.
Иван Телешинский, первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни:
Попасть в Европу можно и через польские пункты пропуска, которые сейчас не так сильно загружены. Однако, в Польшу в баке можно ввезти лишь 600 литров топлива, в отличие от Литвы, где ограничений нет. Такая экономия со стороны перевозчиков только подливает масла в огонь.
Галина Буро, СТВ:
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Новости Беларуси. По нескольку суток на границе с Литвой и Латвией простаивают сотни грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очереди...
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