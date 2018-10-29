КХЛ: минское «Динамо» проиграло 11-й раз подряд

На три гола Пулккинена (33-я), Ковыршина (36-я) и Степанова (51-я) соперник ответил голевой феерией в исполнении Руденкова (3-я), Пьянова (12-я), Дедунова (28-я и 35-я), Файзуллина (36-я) и Кузнецова (49-я)
«Динамо-Минск» — «Амур» — 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)
Динамо-Минск: Энрот (Карнаухов, 34:48); Уиркош — Готовец, Казионов — Хауден — Пулккинен; Лисовец — Хенкель, Буйницкий — С.Костицын капитан) — А.Костицын (А); Захаренко — Хохлов, Китаров (А) — Ковыршин — Степанов; Литвинов — Волков — Когалев; Евенко.
Амур: Аликин; Кузьмин — Воробьев, Горшков — Пьянов — Файзуллин; Корягин — Турбин, Зогорна — Филиппи — Потехин; Журавлев — Йордан (А), Ушенин Влад. — Ушенин Вяч. (капитан) — Кузнецов; Попугаев — Александров, Дедунов — Рассказов (А) — Руденков.
Это 11-е подряд поражение «Динамо» в КХЛ. Антирекорд.
Следующий матч «Динамо» проведет 1 ноября против «Красной звезды Куньлунь».