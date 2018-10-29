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КХЛ: минское «Динамо» проиграло 11-й раз подряд

29.10.2018 23:02 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: минское «Динамо» проиграло 11-й раз подряд
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

На три гола Пулккинена (33-я), Ковыршина (36-я) и Степанова (51-я) соперник ответил голевой феерией в исполнении Руденкова (3-я), Пьянова (12-я), Дедунова (28-я и 35-я), Файзуллина (36-я) и Кузнецова (49-я)

«Динамо-Минск» — «Амур» — 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)

Динамо-Минск: Энрот (Карнаухов, 34:48); Уиркош — Готовец, Казионов — Хауден — Пулккинен; Лисовец — Хенкель, Буйницкий — С.Костицын капитан) — А.Костицын (А); Захаренко — Хохлов, Китаров (А) — Ковыршин — Степанов; Литвинов — Волков — Когалев; Евенко.

Амур: Аликин; Кузьмин — Воробьев, Горшков — Пьянов — Файзуллин; Корягин — Турбин, Зогорна — Филиппи — Потехин; Журавлев — Йордан (А), Ушенин Влад. — Ушенин Вяч. (капитан) — Кузнецов; Попугаев — Александров, Дедунов — Рассказов (А) — Руденков.

Это 11-е подряд поражение «Динамо» в КХЛ. Антирекорд.

Следующий матч «Динамо» проведет 1 ноября против «Красной звезды Куньлунь». 

КХЛ: минское «Динамо» проиграло 11-й раз подряд
Какой была самая длинная серия поражений минского ХК «Динамо» в КХЛ?
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Теги: Минск
 
 
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В домашнем матче в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «зубры» уступили «Амуру» со счетом 3:6.
 
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