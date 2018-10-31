Пенсия стала меньше, потому что работодатель потерял документы о вашей зарплате. Что делать?

Размер пенсии напрямую зависит от наших заработков. Однако нередко бывает, что у работодателя не сохранились документы о зарплате работника за определенный период. Можно ли в таких случаях что-то доказать и как?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если у работодателя не сохранились документы о заработке, они не нашлись в архиве, то работник может обратиться в суд, чтобы подтвердить получение зарплаты.

— На юридическом языке это называется «заявление об установлении факта получения заработка за конкретный период в определенном размере». Других вариантов подтвердить эту информацию наше пенсионное законодательство не предусматривает. В суде будет также участвовать территориальное управление по труду, занятости и соцзащите как заинтересованное лицо, — отмечает юрист Алена Шманай.

При этом платить госпошлину за подачу иска в суд не нужно.

Как доказать, что заработок был?

Эксперт отмечает, что суд принимает любые законные доказательства. Например, размер заработка может быть подтвержден:

вкладышем к трудовой книжке;

выпиской из штатного расписания об окладе по соответствующей должности;

учетными карточками членов партии, членов профсоюза и партийным билетом, профсоюзным билетом;

расчетными книжками (листками);

показаниями свидетелей.

— В моей практике был случай, когда суд установил, что человек получал конкретную зарплату по двум доказательствам: исходя из размера месячного заработка, указанного в его партийном билете, и исходя из размера зарплаты работника аналогичной должности в тот период, — рассказывает Алена Шманай.

Если бумаги о размере дохода потеряны, можно ли приводить как доказательство официальную статистику о средней зарплате?

— Суд может использовать такие статистические данные, чтобы оценить, насколько озвученные человеком цифры соответствуют действительности. Но одних среднестатистических данных недостаточно для вынесения решения по делу, — говорит юрист. — Приведу конкретный пример из судебной практики. Суд первой инстанции установил факт, что человек получал зарплату в 1991—1994 годах. Однако вышестоящий суд отменил это решение и указал, что для объективного решения следовало привлечь правопреемника организации, в которой работала заявительница, свидетелей из бывших коллег по работе, выяснить, работала ли фирма вообще в тот период. Как видите, одного заявления и ссылки на статистику о примерном уровне зарплат недостаточно.

Какие документы нужно предоставить в суд?

В суд нужно предоставить следующие документы:

заявление;

справку предприятия о причине несохранности документов;

выписку из Единого государственного реестра о юридическом лице — о ликвидации предприятия, если оно ликвидировано;

справку территориального архива о том, что документы фирмы на хранение не поступали;

выписку из трудовой книжки;

косвенные доказательства заработка, в том числе информацию с официальной статистикой по размеру средней зарплаты;

справку ФСЗН о периоде уплаты страховых взносов.

Что входит в заработок, который суд может учесть?

— В заработок для исчисления пенсии включаются только выплаты, на которые начислялись страховые взносы. Если наниматель не был зарегистрирован в ФСЗН и не уплачивал их, то даже если суд и установит, что вы получали зарплату в тот период на предприятии, она не будет «засчитана» в пенсию. Поэтому до того, как обращаться в суд, нужно уточнить в ФСЗН, уплачивал ли работодатель страховые взносы, — отмечает юрист.

Что делать после решения суда?

— После решения суда нужно идти в исполком и отдать вступившее в законную силу решение суда в управление по труду и соцзащите, которое будет решать вопрос о назначении или перерасчете пенсии.

Если суд установил, что человек получал меньшую пенсию, чем ему положена, по вине бывшего работодателя, можно взыскать с него возмещение этой «потерянной» суммы, — отмечает юрист.

— Приведу пример из практики. Когда наступил пенсионный возраст, женщина обратилась в местный отдел соцзащиты для расчета пенсии. Оказалось, что организация, где она работала последние 13 лет, утратила некоторые документы по личному составу, в том числе о зарплате работников. В результате женщина два года получала пенсию намного меньше, чем могла бы получить, если бы предоставила справку о зарплате с этой фирмы. Так как документы утрачены по вине нанимателя, который по закону обязан хранить их в течение 75 лет, пенсионерка обратилась в суд с иском о возмещении ущерба. Размер ущерба составил разницу между размером назначенной пенсии и размером пенсии, на которую она вправе была бы рассчитывать, не будь документы потеряны. Как правило, суды выносят решение о взыскании ущерба в виде периодических пожизненных выплат. В данном случае женщина потребовала, чтобы предприятие выплачивало ей по 3 базовые величины ежемесячно и пожизненно. И суд удовлетворил эти требования.

А если документы о заработке потеряны не по вине работодателя, можно взыскать ущерб?

— В этом случае взыскать ущерб с работодателя нельзя. Но все равно человек вправе обратиться в суд, чтобы подтвердить получение зарплаты.

На каком этапе людям проявить бдительность и проверить, все ли документы есть для назначения пенсии?

— Если человек работает, то сбором документов и оформлением пенсии занимается его наниматель по последнему месту работы. Поэтому работающие граждане подают заявление о назначении пенсии в местный отдел по соцзащите через своего работодателя. Именно наниматель должен выявить и сообщить работнику, если будет не хватать каких-либо документов. Но в суд за подтверждением зарплаты нужно обращаться самому гражданину. Это не обязанность работодателя.

Если же будущий пенсионер не работает, то собирать документы придется самостоятельно. Отделы по соцзащите непосредственно не занимаются сбором документов для пенсии. НО: по Закону они обязаны давать людям разъяснения и справки по вопросам назначения пенсий, а также содействовать в получении необходимых документов.